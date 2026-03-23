野豬傷人案3年大減近九成 政府：不會捕捉山林野豬 續用新科技執法

野豬滋擾問題近年引發社會關注，政府強調，野豬進入市區的主因是人為餵飼，當局將繼續加強執法打擊違規行為，並重申不會捕捉野外環境內的野豬。

政府表示，自實施捕捉市區野豬措施以來，野豬滋擾黑點已由2022年的42個減少至2024年的9個；野豬傷人個案更由2022年的36宗大幅下降至去年的4宗，反映措施成效顯著。

漁護署：無人為食物吸引 野豬不會入市區

漁農自然護理署助理署長陳堅峰強調，野豬屬夜行性雜食動物，本身懼怕人類，若沒有人為食物吸引，不會主動進入市區，更不會在白日出沒於市區範圍。署方將繼續聚焦捕捉出沒市區的野豬，並加強對非法餵飼行為的執法。他透露，政府正應用閉路電視及人工智能系統等新科技協助執法，未來將在餵飼黑點持續進行跨部門聯合行動。

對於垃圾吸引野豬的問題，陳堅峰表示，現時郊野公園垃圾桶數量已較少，政府亦會繼續在部分滋擾黑點更換防動物翻找食物的特製垃圾桶，減少野豬在市區覓食的機會。他強調，政府不會捕捉在山林中生活的野豬，措施主要針對已進入市區環境的野豬。

非法餵飼野生動物（包括野豬、猴子及野鳥）可被處定額罰款5000元或者被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁一年。

偵測科技提高生態監測能力

政府去年12月公布《香港生物多樣性策略及行動計劃2035》，闡述未來10年香港保護自然生態和支持可持續發展的策略，今日於立法會進行討論。計劃涵蓋30項優先行動和81項優先項目，聚焦自然保育、深化主流化、能力建設及伙伴協作四大範疇。計劃旨在支持香港經濟發展與環境可持續性並存，並對接國家「十五五」規劃有關生態文明建設與綠色發展的方向。當局表示將運用科技工具輔助保育、監測、教育與執法，優先項目包括應用無人機和實時衛星識別系統等偵測科技，提高執法效率及生態監測能力。

關於北部都會區發展如何兼顧環境保護，政府提及本月初推出的《香港基於自然的解決方案設計指引》，表示在規劃及發展北部都會區時會參考《指引》原則。

記者：周育瑩