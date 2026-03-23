政府提升伊朗以色列外遊警示至黑色 向沙特阿聯酋等6中東國家發黃色警示

​鑑於中東地區局勢持續惡化，香港特別行政區政府今日（3月23日）提升伊朗及以色列的外遊警示級別至黑色，並向以下中東國家發出黃色外遊警示，包括巴林、約旦、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）。

由於伊朗及以色列的安全形勢極不明朗，特區政府呼籲市民不應前赴當地。

政府：伊朗以色列安全形勢極不明朗

政府發言人表示，黑色外遊警示級別表示有嚴重威脅，由於伊朗及以色列的安全形勢極不明朗，特區政府呼籲市民不應前赴當地。身在伊朗及以色列的港人應注意人身安全，並盡快撤離或轉移至相對安全區域。此外，計劃前赴或已在巴林、約旦、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的港人亦應留意局勢，提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布及中國駐當地使領館發布的領事服務信息。此外，雖然科威特現時不涵蓋於外遊警示制度內，保安局亦已更新外遊警示網頁有關科威特的附加資料，提醒市民提高警惕，並注意安全。

保安局表示，會繼續密切留意相關中東國家的局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

籲市民登記外遊提示

在外港人如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話為（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐當地使領館聯絡。

政府提醒，市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。