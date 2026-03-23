宏志閣逾半業主盼納入收購 鄧家彪：居民憂樓宇結構損、日後維修難 搬回有心理創傷

政府早前提出收購大埔宏福苑其中7幢大廈，不包括未受大火波及的宏志閣，但表示若宏志閣有過半數業主達成共識，可探討納入收購方案。工聯會立法會議員鄧家彪向《星島頭條》表示，宏志閣目前248户中，已有136戶業主向他表達希望參與收購，佔總戶數逾半。有居民表明不願遷回，主要憂慮災後心理創傷、樓宇結構安全及日後管理問題，希望政府一視同仁，將宏志閣納入收購範圍。

宏志閣居民求助來自不同座向

鄧家彪表示，宏志閣居民認為自己同樣是「災民」，對目前方案未有包括他們感徬徨，亦難以想像日後需每日經過災場才能回家，造成巨大心理負擔。鄧家彪引述有家長反映，附近有學校因憂慮事件影響學童，至今仍未在原校舍上課，質疑為何居於宏志閣的兒童要承受這種壓力。他提到，求助業主來自不同樓層及座向，顯示心理影響是普遍問題，而非僅限於面向災場的單位。

居民擔心樓宇結構、日後維修

鄧家彪又指，除了心理因素，居民亦對樓宇實際狀況表達憂慮，因宏志閣樓齡已逾40年，大火前正進行大維修，外牆工程因火災而「爛尾」，19樓以下的舊紙皮石已被剝走，令外牆處於脆弱狀態，居民擔心即使勉強遷回，很快又要面對另一輪搭棚、鑿牆的漫長維修，且費用不知由誰負責。此外，大火期間樓宇曾被連續3日大量灌水降溫，居民憂慮有嚴重滲水及石屎剝落問題，質疑宏志閣是否仍是「合理、適宜居住的地方」。

鄧家彪又引述居民反映，若其餘七座樓宇被拆卸，垃圾房需重建，供水、排污、電力以至中央石油氣等管線，均需重新接駁或改道，工程費用由誰承擔、施工期間如何維持生活均是難題；若居民於災後仍需處理這些問題，會對居民心理狀態造成影響。他形容居民回到宏志閣非「重住」，而是「折騰」。

難重新簽訂公契及地契

法律與管理層面，鄧家彪表示，屋苑現時由一份公契約束，若宏志閣要獨立運作，必須重新簽訂公契及地契，需要全體248戶業主簽名同意。鄧家彪直言，在大部分業主均期望遷離、部分業主甚至已無法聯繫的情況下，要集齊所有業主簽名「基本上不現實」。

料希望一併收購住户實際上更多

他強調，目前收集到的136戶數字，是他作為「窗口」，由居民自發、逐戶核實身份後得出，過程嚴謹。他相信真正期望政府收購的戶數遠非此數，因居民已分散各區，不知道已有議員協助收集意願，或已尋求其他協助。此外，部分居民對來歷不明的電話抱戒心，寧願等待政府直接聯絡，亦有居民已向「解說專員」反映訴求。

鄧家彪表示，已將相關資料轉交房屋局局長何永賢，對方表示希望直接聯絡部份居民，了解他們的需要和困難，已在安排當中。他促請政府信守「過半數即考慮」的承諾，盡快處理並向居民交代，讓他們能在6月30日前選擇「樓換樓」安置方案，以獲得第一期選樓資格。他期望政府善用「解說隊」主動接觸所有業主，詳盡講解並收集意見，讓所有受災居民得到均等對待。

記者：郭文卓