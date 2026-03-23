天文台料今年風季6月或之後展開 將有4至7個熱帶氣旋襲港500公里範圍

天文台公布2026年天氣展望，預測本港今年風季將於6月或以後開始，屆時或有4至7個熱帶氣旋吹襲，數目接近正常。另外，受厄爾尼諾現象及氣候暖化影響，今年全年平均氣溫預計較正常高，更有大機會打入紀錄以來最暖年份首十位。

厄爾尼諾影響 料平均氣溫偏高

天文台表示，綜合考慮多個因素，包括厄爾尼諾現象有可能於今年下半年發展、氣候模式預報和客觀指標，預料今年進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目接近正常，約4至7個；風季可能於6月或之後開始，10月或之前結束；香港今年總雨量接近正常，但仍有機會受暴雨及局部地區大雨影響，大家應為風雨季作好準備。考慮到今年下半年有機會發展為厄爾尼諾及氣候持續暖化，預料今年香港年平均溫度偏高，達到最高首十位的機會為高。

天文台App增韓泰多地天氣資訊

天文台台長陳栢緯透露，繼2024年底推出大灣區天氣資訊後，天文台將進一步擴展「我的天文台」手機應用程式的服務範圍，今年下半年將逐步推出韓國和泰國多個城市的定點天氣資訊測試版。新功能將提供當地的天氣實況及預報，讓市民外遊時，能透過官方渠道掌握最新天氣狀況，為出行計劃做好準備。

此外，陳栢緯表示，天文台一直努力不懈地提升服務水平，今年亦會繼續加強各項服務。為了讓市民及早得知沿岸海面高度變化，天文台推出「沿岸海面高度」新網頁（試驗版），提供全港現時14個潮汐站未來12小時的總水位預測，不但反映天文潮汐，同時將與熱帶氣旋相關的風暴潮及其他氣象因素，如季候風等所造成的水位異常納入考慮。而在「我的天文台」手機應用程式中的「實時潮汐圖」亦已加入總水位預測資訊，方便市民計劃沿岸活動，或在有需要時提前採取適當預防海水淹浸的措施。

雖然沿岸海面高度預測不包含越堤浪等波浪效應，但考慮到越堤浪是其中一個可能造成沿岸海水淹浸的因素，因此當預測香港有機會受到顯著的越堤浪影響時，天文台會在熱帶氣旋警報內加入越堤浪的預報訊息，提醒市民面向哪個方向的海岸可能受影響。