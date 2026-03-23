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中學助理副校長「一時貪心」偷逾3500元食品及保健品 獲准簽保守行為3年處理

社會
更新時間：15:05 2026-03-23 HKT
發佈時間：15:05 2026-03-23 HKT

47歲中學女助理副校長涉去年於銅鑼灣百貨公司偷竊麵、米、零食等共值逾3500元貨品，被揭發後於警誡下稱「我一時貪心，就偷嚟自己用嘅」。副校長被控一項盜竊罪，今於東區裁判法院獲控方撤回控罪，及被獲准自簽2000元守行為36個月。主任裁判官張志偉指涉案金額頗大，故守行為時間較長，籲被告珍惜今次機會。

被告吳嘉欣，報稱中學助理副校長，被控於2025年10月11日在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨地下二層「崇光超市」內偷竊18包麵、4樽飲品、2盒米、3包零食、2樽保健品和10樽調味料，總值3,561.4元，而上述物品為崇光 (香港)百貨有限公司的財產。

案發當日下午3時55分，涉案崇光百貨的保安員發現被告形跡可疑，見她從貨架拿取貨品擺入購物袋後未有付款便離開。被告之後遭截停，而涉案貨品被起回。被告在警誡下稱：「我一時貪心，就偷嚟自己用嘅。」

案件編號：ESCC2996/2025
法庭記者：雷璟怡

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