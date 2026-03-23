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紅磡金行盜竊案 5男女被控盜竊准保釋至6月 待警方進一步調查

社會
更新時間：13:44 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:44 2026-03-23 HKT

紅磡崇安街半島廣場一間樓上金行上周五（20日）發生盜竊案，73公斤金條遭人盜去，估值共約9300萬元，警方經調查後起回所有金條，並拘捕4男1女。5名涉案男女被控1項盜竊罪，今於九龍城裁判法院提堂，5人暫毋須答辯，以待警方進一步調查。裁判官陳志輝押後案件至6月1日再訊，批准各被告以5萬元保釋，期間不准離港及不得返回案發地點等。

被告依次為39歲商人姜俊楠、35歲商人張偉信、31歲無業麥潤珊、32歲無業黃添富及58歲辦公室助理劉劍明。5人被控於2026年3月20日在九龍崇安街半島廣場17樓1701室「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」偷竊73條、共73公斤金條，而上述物品為「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」的財產。

5名被告今暫毋須答辯，以待警方進一步調查，包括翻查閉路電視片段。控方不反對被告保釋，陳官批准各人以5萬元擔保外出，期間不准離港、不得接觸控方證人、不可返回案發地點、及每星期須到警署報到。

案件編號：KCCC856/2026
法庭記者：王仁昌

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