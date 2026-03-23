涉要求兼職女員工口交手淫 公司老闆否認非禮 女方供稱被摸下體「驚到瀨尿」

五旬公司老闆涉嫌於2023年在辦公室與兼職女職員飲酒後，親吻女方的胸部並撫摸其下體，及後要求女方為他手淫及口交。公司老闆今早在區域法院否認猥褻侵犯罪開審，女職員憶述遭被告非禮時「我因為好驚，我瀨尿」，惟被告捉住她的左手要求「幫我出嘢」，最後女職員為被告手淫及口交。承認事實指，被告被捕後在警誡稱「我無非禮佢」。庭上播放二人案發後離開公司時的閉路電視，顯示二人同乘升降機，互相有交談，女職員亦有輕拍被告的身體。

案發時58歲被告沈家慶，報稱公司老闆，被控猥褻侵犯罪。控罪指，他於2023年8月11日在香港屯門建泰街恒威工業中心某室猥褻侵犯女子X。承認事實指，被告的公司是一所帳務公司，48女事主X是公司的兼職員工，職位是電話聯絡人。被告被捕後在警誡稱「我無非禮佢」。

遭強吻乳房兼摸下體驚到「瀨尿」

開案陳詞指，案發當日女事主X在被告的公司兼職，下班之際遭被告從正面抱腰，被告企圖親吻X臉頰不果後，將手伸入X的內褲摸私處，並拉起X的上衣及胸圍，親吻X的乳頭。被告隨後拉下自己褲子的拉鍊，要求X為他手淫，更按住X的頭部強迫X為他口交。被告在同年8月21日被捕，在錄影會面下表示，當日曾與X飲酒並擁抱，X坐在被告的大腿上，期間被告有意外觸碰X的胸部，亦曾用手揭起X的衣服並親吻乳頭，其後X為被告口交，被告在X的口中射精。

女事主X出庭憶述，案發當日被告表示「成功簽咗張單，想X同佢慶祝」，故被告在午飯時買了啤酒及燒鴨等，二人共飲直到晚上8時許。當X欲離開時，被告突然擁抱X並指「你好好攬，我攬住好舒服」、「俾我攬多陣啦」，隨後用手扯起X的上衣及內衣，親吻X的乳頭，X即表示「唔得，唔可以」，惟被告繼而伸手入X的裙下觸摸下體，X供稱當時「我因為好驚，我瀨尿」，故向被告表示「你快啲放開我，我驚到瀨尿啦」。X透露，被告仍無視X的意願，並指「大家成年人」，更捉住X的左手向X表示「幫我出嘢」，操控X的手接觸其陽具並上下擺弄。

被逼口交後離開仍有傾談因「唔想得罪佢」

X續供稱，被告及後「㩒住我嗰頭，叫我幫佢口交」，X則回應「唔好，你俾我走啦」，惟因X張口說話，故被告「㩒我落佢陽具」並上下擺動。X直指，當時感覺「好核突」、「我唔想食住佢嗰個位置」。X透露，在被告強迫她口交期間，被告發出了「嘶嘶嘶」的聲音，口交過程維持2至3分鐘後，被告指「出咗嘢」並放開X。

庭上播放二人離開公司時的閉路電視片段，顯示二人同乘升降機，互相有交談，X亦有輕拍被告的身體。X回應，因「唔想得罪佢」，當晚亦有少許醉意，不太清楚離開時的狀況。庭上展示二人分別後的通訊對話，X向被告表示「以後我仍然要學嘢」，X則表示沒有印象。

案件編號：DCCC87/2025

法庭記者：黃巧兒