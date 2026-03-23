「2026年度最佳球場」揭曉 香港啟德體育園主體育場名列第8位 中國12座場館入圍

備受全球矚目的歐洲體育場館資料平台StadiumDB「2025年度最佳球場」評選結果出爐，結果香港啟德體育園主體育場以5,970分名列第八位，引人注目的是，在本次入圍的28座場館中，有12座來自中國。

根據評選規則，參評場館必須為全新落成或經過大規模改造、於2025年正式投入使用，容量超過1.5萬人，並具備承辦足球賽事的能力。今次共收到7451張有效選票，

在最終公布的榜單中，共有28座場館入圍，其中中國憑藉12座場館入圍的亮眼成績，成為本次評選的焦點之一，反映中國在體育基礎設施建設領域的蓬勃發展與龐大規模。

香港啟德體育園主體育場以5,970分名列第八位

香港啟德體育園主體育場以5,970分名列第八位。作為總投資約319億港元的啟德體育園核心建築，這座由國際知名的建築設計事務所Populous設計的場館可容納5萬名觀眾，配備可開合屋頂及靈活切換的草坪系統，能夠舉辦各類體育、休閒及娛樂活動。

而北非國家摩洛哥憑藉對大型賽事籌辦的高度投入則包攬冠亞軍。位於拉巴特的穆萊·阿卜杜拉王子體育場以14,481分的絕對優勢高踞榜首。該場館同樣由Populous設計，擁有68,700個座位，經過兩年拆除重建，以陡峭的多層環形看台營造出極具壓迫感的觀賽氛圍。丹吉爾大球場則以10,453分緊隨其後，該場館經專業化改造後容量增至75,600座，成為非洲超大型專業足球場中的佼佼者。

智利聖地牙哥的克拉羅競技場以10,318分位列季軍，這座由IDOM建築事務所設計的改造項目耗資約5,200萬美元，在保留歷史底蘊的同時融入輕量化看台及光伏能源系統，為南美洲樹立了可持續環保球場的新標杆。

西安國際足球中心排第11名

西安國際足球中心以3470分排名第11名。這座專業的足球場由扎哈·哈迪德建築事務所與香港iDEA聯合設計，容量高達6萬座，擁有流線型的外觀和極具未來感的設計語言。

廣州大灣區文化運動中心體育場則以3012分排名第12。該場館位於廣州市南沙區，總建築面積約18.6萬平方米，由扎哈·哈迪德建築事務所與廣東省建築設計研究院聯合設計，容量同樣為6萬座。其設計理念源自中華之禮「扇子」，屋頂如同扇面般徐徐打開，呈現出極具韻律感的疊瓦形態。

其他入圍的中國場館還包括：深圳市體育中心體育場、崑山足球場、贛州全民健身中心體育場、孝感奧體中心體育場、襄陽奧體中心體育場、佛山市順德德勝體育中心體育場、萍鄉奧體中心體育場、咸陽市幹縣文體中心體育場以及山西呂梁新區體育場。這些場館的入圍，無疑是中國體育事業蓬勃發展的生動寫照，也為中國未來的體育發展奠定了堅實的基礎。