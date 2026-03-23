管有25張假演唱會門票 35歲配藥員承認管有虛假文書罪 還押4月判刑

35歲配藥員前年12月在大圍站管有25張偽造演唱會門票，他今於九龍城裁判法院承認一項管有虛假文書罪，案情指他被捕後，在警誡下承認為了2000元報酬，協助他人從內地把虛假門票帶到大圍站交收。裁判官陳志輝押後案件至4月8日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告還押候懲。

收2000元替人交收假演唱會門票

被告鍾長縉，承認於2024年12月27日在港鐵大圍站A出口知道或相信25張偽造演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

案情指，警方當時就假冒演唱會門票進行調查行動，於案發當日警方在大圍站A出口截查被告，並在他的外套內發現25張虛假演唱會門票。警方拘捕及警誡下，被告稱受不知名人士指使，對方開價2000元，指示他早前到內地取得涉案門票及後帶來大圍站，而他仍未收取報酬。

求情稱經營生意虧本欠債愚蠢犯案

辯方求情指，被告原本在某中藥店任職配藥員，現已被辭退，靠兼職為生。被告於2022年嘗試經營網上生意，但因疫情失利及後欠債，他因一時愚蠢才犯案，他知道涉案門票虛假，但當時不知道該如何處理，他原本亦打算在交收門票時提醒買家門票有問題。辯方懇請法庭考慮非監禁式刑罰。

陳官指案件性質嚴重，一般會判處即時監禁，惟考慮到被告認罪及初犯，故酌情索取背景及社會服務令報告，而被告期間須還押候判。

案件編號：KCCC2316/2025

法庭記者：王仁昌