Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

管有25張假演唱會門票 35歲配藥員承認管有虛假文書罪 還押4月判刑

社會
更新時間：13:03 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:03 2026-03-23 HKT

35歲配藥員前年12月在大圍站管有25張偽造演唱會門票，他今於九龍城裁判法院承認一項管有虛假文書罪，案情指他被捕後，在警誡下承認為了2000元報酬，協助他人從內地把虛假門票帶到大圍站交收。裁判官陳志輝押後案件至4月8日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告還押候懲。

收2000元替人交收假演唱會門票

被告鍾長縉，承認於2024年12月27日在港鐵大圍站A出口知道或相信25張偽造演唱會門票屬於虛假，而在無合法權限或辯解下保管該文書。

案情指，警方當時就假冒演唱會門票進行調查行動，於案發當日警方在大圍站A出口截查被告，並在他的外套內發現25張虛假演唱會門票。警方拘捕及警誡下，被告稱受不知名人士指使，對方開價2000元，指示他早前到內地取得涉案門票及後帶來大圍站，而他仍未收取報酬。

求情稱經營生意虧本欠債愚蠢犯案

辯方求情指，被告原本在某中藥店任職配藥員，現已被辭退，靠兼職為生。被告於2022年嘗試經營網上生意，但因疫情失利及後欠債，他因一時愚蠢才犯案，他知道涉案門票虛假，但當時不知道該如何處理，他原本亦打算在交收門票時提醒買家門票有問題。辯方懇請法庭考慮非監禁式刑罰。

陳官指案件性質嚴重，一般會判處即時監禁，惟考慮到被告認罪及初犯，故酌情索取背景及社會服務令報告，而被告期間須還押候判。

案件編號：KCCC2316/2025
法庭記者：王仁昌

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
3小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
22小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
5小時前
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
02:03
2元乘車優惠︱4.3起調整為「兩蚊兩折」票價高於$10變「兩折」政府：受惠對象不變
社會
3小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 13:00 HKT
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
16小時前
03:09
星島申訴王 | 茶記送奶茶杯感動韓國情侶影片瘋傳 老闆感意外首開腔：對待客人不必過於計較
申訴熱話
6小時前
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
02:03
長者「兩蚊兩折」4.3實行 孫玉菡：料下年度可節省5.5億元 限搭240程明年實施
社會
3小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 10:18 HKT
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜伊朗議長警告投資美國國債或成攻擊目標 以色列加強對黎巴嫩打擊｜持續更新
即時國際
5小時前