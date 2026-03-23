「香港國際文化高峰論壇」開幕 羅淑佩：積極推動內地與海外文化交流

由西九文化區管理局主辦的第二屆「香港國際文化高峰論壇」今日（23日）開幕，亦是「2026香港藝術周」首場國際級盛事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱，全球地緣政治局勢複雜，文化作為跨越邊界、促進理解的橋樑至關重要，為對接國家「十五五」規劃，將積極推動內地與海外的文化交流。

羅淑佩於開幕致辭時表示，正值第54屆香港藝術節期間，匯聚了許多本地及國際頂尖藝術家，有古典音樂、現代舞等多種藝術形式；3月有漫畫展、香港巴塞爾藝術展等活動陸續登場，其後4至6月的第四屆「香港流行文化節」，6至9月的「中華文化節」也將舉行。

期待西九文化區持續發展成地標

她亦稱，機管局已成功聘請運營商，負責新航站樓 skytopia藝術與珍品倉儲設施，標誌着機管局取得了一項重要里程碑的成就；又指期待西九文化區持續發展，包括新設施完工，從而推動香港藝術和創意城市的發展，並成為地標之一。

陳智思料吸引萬計人士來港參與文化活動

西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，自2024年第一次舉辦高峰論壇，與21個文化組織簽了合作協議，其後增加至34份，而昨天正因舉辦第二屆，增加了12份簽訂協議。他指，香港在這麼短時間成為一個重要的文化中心，前後一共簽了46份合作協議，能強化香港在「十五五」規劃中的中外文化交流中心重要角色。他稱，今次論壇有一千名來自世界各地不同的文化界人士出席，本周亦是文化周，估計可吸引以萬計人士來港參與文化活動。

馮程淑儀：西九文化區學院將推4個全新課程

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，西九文化區學院正式成立，今年將推出4個全新的課程，包括兩個表演藝術及兩個策展、博物館管理相關。她稱，昨天簽訂的12份協議分為4類，第一類是香港故宮文化博物館，將與澳洲和德國兩個館有展覽合作，有部分更是巡迴演出，而表演藝術方面有5份的合作協議，均是國際表演藝術中心包括有英國、法國、內地。第三則是西九文化區學院，與4間機構推出4個全新課程，其中兩個是今年與英國的大學和澳洲的大學合作，另有兩個與捷克和沙特阿拉伯的機構推出駐場藝術家計劃；最後是與中國拍賣行業協會簽訂一張協議，在西九舉辦內地拍賣師的培訓課程。

今屆高峰論壇主題為「藝創社群，無限可能」，聚焦藝文領域的可持續發展，重點探索文化項目如何增強公眾參與及促進社會凝聚力，有近30位來自14個國家及地區的嘉賓講者，就影響全球藝術文化未來發展的關鍵議題展開建設性對話，吸引逾千名來自本地、中國內地、亞洲和海外參與者。為配合西九演藝中心將於2027年開幕，今屆亦新增表演藝術專題討論環節。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙

