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香港郵政4.13起調整主要郵費 本地30克或以下郵費加價2毫至$2.4 即睇空郵/平郵最新價錢！

社會
更新時間：11:35 2026-03-23 HKT
發佈時間：11:35 2026-03-23 HKT

香港郵政今日（23日）宣布，將於4月13日起調整主要郵費。在投遞信件方面，有關基本級別郵費調整大致如下：

  • 本地信件：30克或以下的郵費由現時2.2元調整至2.4元；
  • 空郵信件：20克或以下寄往中國內地和台灣的郵費由現時3.7元調整至3.9元，而寄往其他地區的郵費由4.0至5.5元調整至4.2至5.8元不等；以及
  • 平郵信件：20克或以下寄往中國內地、澳門和台灣的郵費由現時2.8元調整至3.0元，而寄往其他地區的郵費由3.5至5.3元調整至3.7至5.6元不等。

約九成空郵郵件郵費加幅在五角之內

發言人說，是次調整各項郵費的幅度，大致反映自2022年9月收費調整至2026年1月的累計通脹。總體而言，超過九成的本地郵件和平郵郵件的郵費加幅在二角之內；約九成空郵郵件的郵費加幅在五角之內，相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。

航運費和終端費主要成本不斷上升

香港郵政發言人說，香港郵政一直致力以合理收費向市民提供高效可靠的郵政服務。然而，為彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，香港郵政有需要定期調整郵費。

發言人表示，隨着科技發展，電子通訊取代傳統書信通訊，商業派遞市場競爭亦非常激烈，對香港郵政的經營帶來巨大挑戰。香港郵政一直積極轉型，致力拓展電子商貿郵件業務以增加收入及控制成本，為市民提供優質普及的郵政服務。有關郵費調整的詳情，市民可瀏覽香港郵政網頁（www.hongkongpost.hk）了解詳情。

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