每日雜誌‧人物誌｜創「好義住」秉公義尋家 吳家榮為無家者築起尊嚴居所

住屋問題一直困擾港人，退休地產代理吳家榮近年創辦社企「好義住」，為最受忽略的無家者及低收入人士提供居所。半生與樓宇打交道，昔日為糊口謀生，如今則為他人尋一張安穩睡床、造一頓窩心熱飯，好讓他們感受人間暖意。春日乍暖還寒的下午，他在九龍鬧市的共住房屋內，訴說着藉配對住屋改變生命的宏願，以及自身經歷家庭破碎的失意往事。3年來，他見證住客與家人和解大團圓，亦遇過住客破壞規條的「激心事」；最令他鼓舞的是獲多名業主響應，願以廉價租出單位。他期盼更多有心人加入，共襄善舉。

「好義住」的共住房屋位於佐敦一幢老唐樓，圖為裝修前的破舊模樣。 受訪者提供

吳家榮花近百萬元將房屋大翻新，間成7房、1廳、1廚及3廁。受訪者提供

「好義住」的共住房屋，位於佐敦道一幢樓齡近70年的老唐樓。市面的劏房及板間房失修又狹迫，環境惡劣。吳家榮花近百萬元把這個近千呎單位大翻新，間成7房、1廳、1廚及3廁。為提高舒適度，每房均設獨立冷氣、書枱、衣櫃及窗戶，廁所各設浴室、坐廁及洗衣機，希望住客有尊嚴地生活。

吳家榮在單位靠窗一角增設吧枱，讓住客可以俯瞰街景，感受人氣。

2022年，吳家榮與2名志同道合的友人自資創辦社企「好義住」，租下現址單位。租約以3年為期，首份租約剛於去年底屆滿。業主是有心人，亦認同其理念，早前已續簽第2份租約，「好義住」則以「二房東」形式營運，只租予單身男士。為方便管理，他們訂立禁煙、禁酒、禁止女性進入房間及帶外人留宿的規條。

設小吧枱唞唞氣 中轉站思考出路

共住房屋的理念是讓住客「共住、共生」，建立人際關係，彼此支援。他特別劃出客廳及靠窗小吧枱作為公共空間，讓住客步出房間「放放風、唞唞氣」，互相認識。至今「好義住」已接待10名住客，包括無家者、獨居長者、低收入人士，以及因失業、與家人決裂或受情緒困擾的失意人。在2年的居住期內，他希望這片「有瓦遮頭」能成為住客休養生息的「人生中轉站」，讓他們在此療傷歇息，思考出路，再投社會。

吳家榮早年曾經歷破產、妻子患病及離世的打擊，深深感受家庭破碎的傷痛。他以自身體會，認為住客在尋覓居所及溫飽外，更要重建心靈。平日，他在共住房屋與住客閒話家常，約吃飯、看電影，提供一對一心靈支援。他深知成果不會即時顯現，但希望慢慢看到改變。

吳家榮多次探望街友，萌生辦社企、提供舒適共住房屋的念頭。 受訪者提供

早前吳家榮邀請業主、捐助者與住客共進團年飯，祝福送暖。 受訪者提供

作為虔誠基督教徒，他安排教會義工定期來訪，為住客提供信仰支援。每年中秋節、冬至及農曆新年等節日，他邀請業主、捐助者及義工，與住客共晉晚餐，並在群組提醒眾人記得「回『家』飲湯。」住客曾經滄海，各有經歷，他期望藉一頓熱飯、一碗愛心老火湯撫慰心靈，送上久違的家庭溫暖。

嗜賭住客改過自新獲准回家團聚

千日過去，最令他鼓舞是有住客跟家人重修舊好。他稱，該住客本有大好家庭，但嗜賭欠債，與家人決裂後自暴自棄出走，淪落街頭。當時對方獲安排入住佐敦共住房屋，經多番對話及開導，他發現對方已覺悟前非，重新振作，努力戒除賭癮，並找尋工作，慢慢清還債務。

一年半後，對方找他解除租約。他大感詫異，追問下才知對方已跟妻子和好，獲准回家。道別一刻對方感慨說，「露宿街頭時，沒想過有回家的一天。」重述經過他亦動容落淚，該住客的經歷更令他堅信「重建心靈」才是治本方法。

吳家榮早前獲紅十字會頒發「香港人道年獎」。 受訪者提供

曾有居於「劏房」的準住客到來參觀，形容「由地獄去到天堂」。他稱，這些讚譽是無形的鼓勵。不過，他亦曾揭發住客違規帶女子「過夜」，立刻終止租約，勒令遷出。

人們常說，港人功利市儈，但他指也不乏良心業主。去年，他曾接獲老業主來電，稱願意廉價租出深水埗唐樓單位，亦有業主表示可以免費提供單位，供他們擴展營運，教他感動不已。

吳家榮指，市面部分二房東「賺到盡」，將失修破房出租予基屠。 受訪者提供

吳家榮本是地產公司東主，2019年選擇退休及移民。他把股權售予公司拍檔，其後遇上疫情未能成行。期間，他應教友邀請，為基督教關懷無家者協會的「禧房」住屋項目提供意見，並協助物色物業。

良心業主免費提供單位供營運

他隨義工多次探訪露宿街頭的無家者，及居於「劏房」及板間房的基層街坊後，留意到居住環境惡劣，當中部分無家者雖有工作，但收入微薄，不甘心租住非適切住所，寧願流落街頭，更發現市面部分「二房東」以「賺到盡」心態營運，不花分毫維修改善，遂萌生辦社企營運共住房屋的念頭。

取名「好義住」，他希望名稱有居住元素，讓人一看即明，其中「義」字代表「公義」，以示他及夥伴秉持公義，以合理租金提供宜居居所的心志。

半生與樓宇打交道，退休後重操故業，為基層市民尋家，更添意義。他不諱言，最無奈是看到住客於居住期滿後，需租回市面的劣質劏房。現時，他與私人公司商討免息貸款，盼能啟動更多新項目，當房間數量增加便可延長住客的居住期，令更多人受惠。

深信人生有take 2 破產喪妻歷谷底東山再起

吳家榮是虔誠基督徒，深信人生有第二次機會。過去20多年，他先後經歷破產及妻子去世的人生低潮，嘗過家庭破碎的傷痛，亦遇上生意東山再起及再婚的機會，於絕處重生。他以此理念推動「好義住」的共住房屋，盼助曾經迷失的無家者及基層街坊展開新生活。

吳家榮與第二任妻子志趣相投，喜歡行山遠足。 受訪者提供

吳家榮早年任職地產公司高層，事業一帆風順，但金融風暴及「沙士」疫症爆發，樓市大跌令其物業變成負資產，負債纍纍。2004年初他正式破產，同年妻子患病不適。破產令屆滿後，他與友人合資經營地產公司，剛巧遇上2008年起的地產市道升浪，生意蒸蒸日上，「僥倖賺回之前失去的一切。」可是其妻病情未見好轉，並於2014年去世，妻子離逝成了他的錐心之痛，「無家的感覺很難過」。

回顧半生起伏，得失只差一線。他感謝上天慷慨賦予另一次機會，讓他遇上志趣相投的現任妻子，重拾家庭溫暖。作為虔誠教徒，他切身體會獲得「第二次機會」的重要性，故推己及人。來到人生下半場，他直言創辦「好義住」正是秉承此信念，希望為無家者及基層街坊提供改變生命的機會。

記者：關英傑