蔡健斌：啟德體育園開幕一年成績亮麗 辦逾200日體育活動 吸引超過84萬人次

啟德體育園今日（3月21日）舉行「笙生不息 — 千簧和鳴」笙簧馬拉松暨黃昏戶外音樂會，活動以千人「笙簧馬拉松」演奏為亮點。體育專員蔡健斌在致辭時表示，今次盛事是文體旅深度融合的最佳示範，並指體育園自啟用一年以來，已在體育、旅遊及文化方面取得亮麗成績。

啟德體育園啟用一年成績亮麗

蔡健斌指，啟德體育園自去年開幕至今短短一年，成績亮麗，成功舉辦了包括全運會部分賽事、香港國際七人欖球賽及多場國際級足球表演賽等一系列大型體育活動，總計有超過200日進行體育活動，吸引逾84萬人次參與。

他續指，在旅遊方面，啟德體育園上周剛獲《時代雜誌》評選為「全球100個最佳旅遊勝地」之一，更是香港唯一入選的景點，「充分顯示體育園除了是一個體育活動和表演場地之外，亦都係吸引旅客的好地方」。此外，在文化層面，由香港中樂團藝術總監兼終身指揮閻惠昌構思近20年的千人笙簧馬拉松演奏，更在今日刷新健力士世界紀錄。

園區參考旅遊業「錯峰出行」概念

蔡健斌指，蔡健斌續指，是次活動從三個角度展現了「文體旅」的深度融合。首先，活動以「馬拉松」形式進行，將體育耐力元素融入文化表演，如此大規模的合奏是耐力同埋技術的雙重考驗，猶如馬拉松選手般需要非常堅毅嘅力量，亦要如球隊般在一瞬間建立默契。

其次，活動將進行全球直播，能向海外觀眾推廣啟德體育園這一世界級旅遊景點，令全球都能夠深度認識啟德體育園的可塑性以及無限性。

蔡健斌表示，體育園的整體運作參考及學習了旅遊業界近年提倡的「錯峰出行」概念，是文體旅深度融合的具體示範。他以今日的活動為例，指出主場館正為下星期的演唱會進行舞台搭建，當主場館人流相比大型活動進行期間較低時，園區園區便善用此「錯峰」時段，在戶外廣場及草地舉辦香港中樂團的大型活動。他解釋，在園區啟用首年，便有超過200日舉辦體育活動，很多時候會在一天內，於3個主要場館、戶外廣場或北斗園，錯峰舉行不同活動。

蔡健斌最後亦提到，體育園現正舉行第二屆「啟德藝術周」，設有工作坊以及導賞團，期望市民在欣賞中樂團表演的同時，也能體驗園區帶來的沉浸式視覺藝術。