1230人啟德體育園合奏《千簧和鳴》刷新世界紀錄 文體旅融合吸引全球目光

由香港中樂團主辦的「國際笙簧節2026」今日（22日）於啟德體育園舉行「笙生不息 — 千簧和鳴」笙簧馬拉松暨黃昏戶外音樂會，下午先舉行笙簧馬拉松，黃昏時份則由海內外笙簧樂手同台演奏香港作曲家伍卓賢創作的《千簧和鳴》，並以1,230人成功刷新「最大規模的簧鳴樂器合奏」的健力士世界紀錄。今日天朗氣清，啟德體育園上空更上現「鳳凰展翅雲」。

蔡健斌：文體旅深度融合最佳示範

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌致辭時表示，啟德體育園自去年開幕以來，短短一年已舉辦逾200日體育盛事，上星期更獲《時代雜誌》評為全球100個最佳旅遊勝地之一，成為香港唯一入圍地點。

他稱，今次活動是文體旅深度融合的最佳示範，香港中樂團廣邀中西方各類簧片樂器愛好者表示，活動更以馬拉松形式進行，雖然參加者不用進行40多公里的長跑，但活動體現了體育元素如何融入文化和音樂表演，如此大規模的樂器合奏，更是一場「耐力與技術的雙重考驗。活動透過全球直播，讓海內外知音人同步欣賞，令全球各地更多人認識啟德體育園，特別是園區的可塑性。

參加者年齡囊括4至87歲

是次活動有來自韓國、中國內地、香港及台灣等30個城市，約251間學校、團體和機構參與，合共超過1,000名4歲至87歲參加者報名，其中超過一半為20歲以下。

笙簧馬拉松於下午舉行，參加者分成八組，分別演奏笙、蘆笙、葫蘆笙、葫蘆絲、口琴、風笛及芒筒等多種簧片樂器，以馬拉松形式圍繞啟德主場館外圍，演繹多首中西方曲目。其後，樂團於東營草地舉行戶外音樂會，演出曲目包括《闖將令》、《彩雲追月》、《娛樂昇平》、《電視主題曲組曲》、《太平山下不夜城》、《送我一枝玫瑰花》及《威廉·泰爾》序曲選段。

壓軸環節由樂團聯同來自北京、上海、貴州等地的著名笙演奏家及馬拉松隊伍，共同首演伍卓賢創作的《千簧和鳴》，成功以1,230人挑戰健力士世界紀錄「最大規模的簧鳴樂器合奏」。

陳國基：透過中樂展現本地文化風貌

政務司司長陳國基及文體旅局常任秘書長沈鳳君一同出席活動。陳國基於黃昏戶外音樂會開幕禮致辭時稱，祝賀笙簧節馬拉松活動順利舉行，為香港注入濃厚的文化氣息，亦為啟德體育園這新地標，增添熱鬧和歡樂。他稱，香港中樂團成立近半世紀，致力傳承、弘揚傳統中樂同時注重創新，將傳統樂器與現代編曲融合，展現華夏音樂之美，更積極推動文旅融合的活動，透過中樂展現本地文化風貌，吸引國內外的遊客一同感受香港的多元化魅力，今日的活動正正是最佳示範。

他稱，活動雲集中西方各類簧片愛好者同台演奏，場面壯觀，更加攜手創造最多人吹奏笙簧樂器的世界紀錄，「更加欣賞的是，活動的參加者年齡最小4歲到87歲，當中一半20歲以下年輕人，展現出中國的新生代薪火相傳的強大力量」。另外，音樂會直播至全球觀眾，將香港優質旅遊城市和中西文化匯聚的形象，展現在世界眼前，體現以文塑旅的精髓。

他亦提到，今年是國家十五五規劃開局之年，推動文化及旅遊深度融合，促進中華文化傳承，正正是當中一個重要的發展方向；期待香港中樂團繼續推陳出身，以高品質的文化旅遊活動，打造具影響力的國際品牌，向世界展示中華文化的深厚底蘊及創新活力，進一步深化國際文化交流合作，協助鞏固香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特地位。

5.5G技術全球直播

文體旅局表示，活動透過5.5G技術作全球直播，見證刷新健力士世界紀錄，向世界展示中華文化的深厚底蘊與創新活力。當局指，配合國家「十五五」規劃，推動文化和旅遊深度融合、促進中華文化傳承，是該局的重要發展方向。香港將進一步深化國際文化交流合作，鞏固香港作為中外文化藝術交流樞紐的獨特地位。當局又特別提及，活動舉辦場地啟德體育園最近獲《時代雜誌》評選為「全球100個最佳旅遊勝地」之一，證明該處不僅是頂級的體育與表演場地，亦是吸引全球旅客的地標。

10歲童熱愛中國文化學中樂

來自貴州苗族的凱里學院蘆笙樂團獲邀來港表演，成員楊小姐及龍先生表示，他們自小學習蘆笙、芒筒，今次首次來港心情興奮。「蘆笙是我們的傳統民族樂器，男生吹蘆笙，女生跳蘆笙舞，由老一輩代代相傳，小孩從學走路便開始學」。龍先生稱，能夠帶着民族樂器來港感到自豪，形容今次活動是一種文化傳承，「將民族樂器帶到這裏，也看到不同文化，互相交流。」

特意為參加今次活動而學習笙的10歲Sunny表示，因熱愛中國文化而選擇學習中樂，本身亦有學習敲擊樂，平時喜歡閱讀歷史書，「覺得笙好特別，是中國文化；相比敲擊樂，笙要注意音準，敲擊樂則要數拍子」。他稱能夠參加活動既開心又緊張，雖然過去曾參加校內比賽，但今次在戶外、在陌生人面前演奏仍感緊張，「好驚自己吹唔到」。雖然演奏時有點「彈錯」，但身旁有同學相伴便放鬆下來，日後會繼續學笙。

78歲的參加者Mon姐表示，僅用六日、合共十小時的課堂學習便參加今次活動，又笑言自己相當大膽，練習時間不長便參加活動，但抱着自在參與，與大家一起玩的心態，亦是第一次接觸笙。她透露，本身熱愛粵劇與中樂，雖然初學時要大力吹奏，又要小心按準指位避免「唔啱音」，但能在大型活動中表演，感到十分興奮，「有咁多人一齊，仲要免費學」，加上是第一次來到啟德體育園這新地標，與頂尖中樂指揮合作，是一次難忘的經驗，「有份參與已經很開心」。

記者：何姵妤

攝影：陳浩元