華潤隆地首辦「華潤隆地跨海跑．嘉年華」 逾3000健兒參加推動健康生活

華潤隆地有限公司今日（22日）舉辦首屆「華潤隆地跨海跑．嘉年華」，以「海景跨海跑」為題，宣揚健康生活重要性，吸引超過3,000人參加。活動邀請到民政及青年事務局局長麥美娟、海關關長陳子達、恒基地產執行董事黃浩明，以及華潤隆地董事長張偉等擔任主禮嘉賓，連同擔任運動大使三屆亞運單車賽金牌得主黃金寶，一同為10公里賽事鳴槍起跑。

賽事貫穿多個將軍澳標誌景點

活動包括「10公里個人跑及企業跑」、「5公里個人跑及企業跑」、「1公里家庭跑」及「1公里寵物跑」。賽事貫穿多個將軍澳標誌景點，參加者由將藍公路花園出發，經跨灣大橋及將軍澳南海濱長廊至Brim28藍塘匯為終點，讓參加者感受將軍澳海濱的悠閒氛圍。將軍澳南公園籃球場同時亦設有多個互動遊戲攤位及表演節目。

是次活動所有收益在扣除行政成本後，將捐助「潤愛同行」慈善項目，推動長者家訪、社區活動、資源派發等長者支援及社區關懷工作。

首屆「華潤隆地跨海跑‧嘉年華」獲超過3,000位跑手參加。