全球人才高峰會周順利舉辦 人才辦陳海勁：加強全球推廣下月訪荷蘭

香港人才服務辦公室（人才辦）舉辦的「全球人才高峰會周」（高峰會周），兩大重點活動「國際人才論壇」和「機遇匯人才博覽展」上周剛圓滿結束，衞星活動將持續至本月底。人才辦總監陳海勁受訪時表示，兩日活動超過1萬 人次參與，全球觀看直播更超過17萬人次，超出預期，海內外專家的分享有助各界在AI時代掌握教育、科技與人才一體化發展的趨勢，了解未來職場變化，下月將到荷蘭推廣，繼續招攬全球人才來港發展。

陳海勁指出，今屆高峰會周雲集全球政商學界頂尖嘉賓，陣容較上屆更為國際化，討論焦點更具前瞻性，期望能為全球人才描繪人工智能時代的未來職場。他又表示，上周的「國際人才論壇」和「機遇匯人才博覽展」，成功吸引眾多對未來人才趨勢或落戶香港有興趣的人士參加，線上線下的參與人數都超出預期。撇除香港及內地，超過一成的參加者來自海外，期望藉此國際人才盛事樹立標桿。

持續海內外推廣下月赴荷蘭

政府將全面配合國家「十五五」規劃，建設國際高端人才集聚高地，並鞏固香港作為國際金融、航運、貿易及創新科技中心的地位。陳海勁指出，人才辦正擔當前鋒角色，透過外訪及社交平台多元推廣，把香港的獨特優勢、無限機遇，以及各項人才入境計劃帶到全球，同時人才辦亦是來港人才最強後盾，與近百家合作夥伴攜手協助來港人才盡快適應，長遠留港發展。

陳海勁續說：「我們的步伐不會停下來，高峰會周完成後，我下月將會帶同企業代表和來港人才到訪荷蘭，連繫多間合資格大學，並舉辦推廣活動，吸引當地金融及創科等領域的年輕人才投身香港，尋找發揮的機會。」

今屆「國際人才論壇」更特別邀請了2010年諾貝爾經濟學獎得主Christopher A. Pissarides教授發表主題演講，他分享時指出，人工智能的應用並非為了取代人力，而是提升其能力及促進生產力增長，寄語要應對這技術轉型，企業必須大力推動終身學習，協助人才為未來做好準備。他認為如香港能善用大灣區在創科硬件及工業人工智能方面的樞紐優勢，將可吸引更多年輕人才加入，建設為國際創新科技中心。