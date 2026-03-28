清明節｜九巴設12條特別路線 全港多區分階段封路或改道 一文睇清交通安排

清明節（4月5日）將至，九巴加設12條特別路線往返墳場，城巴和嶼巴亦特設多條路線，方便市民前往掃墓。港九新界多個墳場附近將分階段實施特別交通安排，包括封路、改道及暫停使用停車位。特別交通安排實施期間，所有違例停泊車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。《星島頭條》整合有關資料一文睇清。

九巴將於清明節期間，於特定日子特設12條特別路線，便利市民往返鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場。

1. 鑽石山墳場及靈灰安置所

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 3S 4月4及5日 鑽石山站（龍蟠街）開（循環線）︰

08:00 – 17:00 $5.7

2. 將軍澳華人永遠墳場

因應通往將軍澳墳場道路於3月29日、4月5及12日全面封閉，當日全面封閉，路線14S當日將不會提供服務。

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 14S 3月28日； 4月3、4、6、7、11、18、19、25及26日； 5月1日 油塘開（循環線）︰

07:00 – 17:25 $5.7

3. 東普陀、西方寺及圓玄學院

為方便市民往返西方寺，路線32P將新增上角山路（往圓玄學院方向）/西方寺（往荃灣（青山公路）方向）分站。

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 32P 3月28及29日； 4月3至5及12日 荃灣（青山公路）開︰

08:45 – 16:00 圓玄學院開︰

09:15 – 16:45 $6.9

4. 荃灣華人永遠墳場、葵涌靈灰安置所

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 38S 3月29日； 4月5及12日 葵芳站（葵仁路）開︰

07:15 – 17:30 荃灣華人永遠墳場開︰

07:30 – 18:00 $8.1

5. 曾咀靈灰安置所

由市區出發的乘客，可於屯門公路轉車站轉乘路線52S往返曾咀靈灰安置所，指定路線組合更可享有高達8元轉乘優惠。詳請可查閱路線52S宣傳單張及「八達通及電子支付巴士轉乘計劃」頁面。

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 52S 3月29日； 4月3至7及12日 屯門公路轉車站（屯門方向）開：

08:00 – 15:00 曾咀靈灰安置所開︰

09:00 – 17:30 $20.1 56S 屯門站開︰

07:50 – 15:50 曾咀靈灰安置所開︰

08:50 – 17:30 $18.2

6. 和合石墳場及靈灰安置所

路線70S來回方向將增設青沙公路轉車站，便利乘客轉乘往返九龍西、青衣或大嶼山；往紅磡站方向亦會改經美孚轉車站及長沙灣道。路線73S來回方向將於3月29日、4月3、4、6、7及12日增停和合石（銘賢路），便利乘客往返和合石墳場。

路線 服務日期 開出地點及服務時間 全程車費 73S 3月29日； 4月3、4、6、7及12日 增停和合石（銘賢路）站 粉嶺站轉車站（百和路）開：

08:30 – 17:00 和合石（橋頭路）開：

09:00 – 17:30 $5.6 4月5日（清明節正日） 粉嶺站轉車站（百和路）開：

08:00 – 17:00 和合石（橋頭路）開︰

09:00 – 17:30 61S 4月5日（清明節正日） 屯門市中心開︰

08:15 – 14:15 和合石（銘賢路）開︰

11:00 – 17:00 $22.9 70S 紅磡站開︰

07:00 – 13:00 和合石（銘賢路）開︰

08:40 – 17:00 $22.5 74S 平田開︰

07:00 – 14:00 和合石（銘賢路）開︰

08:30 – 17:00 $23 76S 粉嶺站轉車站（百和路）開：

08:00 – 17:00 和合石（銘賢路）開︰

08:30 – 17:30 $5.6 279S 長青開︰

07:00 – 15:00 和合石（銘賢路）開︰

09:30 – 17:00 $23

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城巴將於清明節期間增設特別路線，方便乘客前往南區各墳場，多條路線亦會有臨時服務安排。

城巴 X9 號線將於4月5日（清明節），加開由石澳往中環（天星碼頭）的班次；13條路線於清明節期間，在環翠道將有臨時改道措施及臨時巴士站安排，包括 8H、8X、 81、82、106、118、606、606X、682、694、780、780P 及 A12 號線。清明節期間柴灣會有封路及改道措施，巴士服務或會因應實際情況作出調整。

1. 388 號線來往柴灣站及柴灣墳場（歌連臣角）

日期 服務時間 班次 車費 3月15日 10:00 – 14:00 30分鐘 $10.3 3月21日 09:00 – 14:00 20-30分鐘 3月22日 20分鐘 3月28至29日；

4月3至4日 09:00 – 16:00 15-20分鐘 4月5日（清明節） 08:00 – 18:00 6-30分鐘 4月6至7日 09:00 – 16:00 15-20分鐘 4月11至12日 09:00 – 14:00 15-30分鐘 4月18日至19日 10:00 – 14:00 30分鐘

2. 389 號線來往筲箕灣站及柴灣墳場（歌連臣角）

日期 服務時間 班次 車費 3月22日 09:00 – 14:00 20分鐘 $11.2 3月28至29日；

4月3日至4日 09:00 – 16:00 15-20分鐘 4月5日（清明節） 08:00 – 18:00 6-30分鐘 4月6至7日 09:00 – 16:00 15-20分鐘 4月11至12日 09:00 – 14:00 15-30分鐘

3. 347 號線來往金鐘（西）及香港仔

該路線途經香港華人基督教聯會薄扶林道墳場（域多利道入口）及香港仔華人永遠墳場。

日期 由金鐘（西）開車 班次 車費 4月3、4及6日 09:00 – 15:00 20-30分鐘 $11.5 4月5日（清明節） 08:00 – 16:30 10-20分鐘 4月7日 10:00 – 14:00 30分鐘

4. 971R 號線來往數碼港及旺角（弼街）

該路線途經香港華人基督教聯會薄扶林道墳場（域多利道入口）。

日期 由數碼港開出 班次 車費 4月3、4、6及7日 09:40 – 15:00 25-30分鐘 $20.4 4月5日（清明節） 09:40 – 17:30 15-20分鐘

5. 33X 號線來往數碼港及筲箕灣

該路線途經香港華人基督教聯會薄扶林道墳場（薄扶林道入口）。

日期 來回方向 車費 3月28及29日； 4月3日至7日； 4月11及12日 增設薄扶林道墳場站 薄扶林道墳場站往數碼港

$8.8 薄扶林道墳場站往筲箕灣

$13.1

部分路線將於上述日子實施臨時安排，中環（交易廣場）及金鐘（西）巴士總站亦會實施臨時安排。

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為方便市民前往梅窩禮智園墳場及東涌道18區墳場，嶼巴4月5日（清明節）分別開設兩條特別線，7S由梅窩碼頭來往梅窩禮智園墳場（經梅窩舊墟），34S由東涌達東路來往東涌道18區墳場循環線（經逸東邨）。

1. 7S 梅窩碼頭來往梅窩禮智園墳場（經梅窩舊墟）

日期 服務時間 班次 車費 4月5日（清明節） 由梅窩碼頭開：

09:00 – 14:30 每30分鐘一班 $6.4 由禮智園墳場開：

09:15 – 14:45

2. 34S 東涌達東路來往東涌道18區墳場 循環線（經逸東邨）

日期 服務時間 車費 4月5日（清明節） 由東涌達東路開：

08:45、09:15、09:45、

10:15、10:45、11:15、11:45、12:30、13:15 $5.1

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柴灣

連接連城道以東的歌連臣角道，直至4月26日每日上午7時至下午3時，除持許可證車輛外，禁止私家車及輕型貨車駛入。

第一階段封路將於3月、4月的多個周末及公眾假期實施，連城道、歌連臣角道及附近支路將於上午7時至下午5時封閉，部分專營巴士、專線小巴、的士及持許可證車輛可獲豁免。

第二階段封路將於4月5日（清明節正日）實施，屆時封路範圍與第一階段大致相同，但對的士的限制會更嚴格，環翠里亦會封閉。

薄扶林及香港仔

薄扶林：介乎域多利道與碧荔道的金粟街，將於3月至4月的周末及公眾假期，每日上午7時至下午5時30分改為單程南行；位於域多利道近金粟街的四個收費錶停車位（收費錶編號3941A、3941B、3942A和3942B）將於指定日子暫停使用。

香港仔：通往香港仔華人永遠墳場的貝璐道及支路，將於3月至4月的周末及公眾假期，以及清明節正日分時段封閉。

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將軍澳

通往將軍澳華人永遠墳場的高超道，將於3月至5月期間的多個周末及公眾假期，每日上午5時30分至下午6時封閉，九巴14S線及持許可證車輛除外。在3月29日、4月5日及12日，封路時間將延長至晚上8時，並改為全面封閉。

鑽石山

於3月及4月的多個周末及公眾假期，每日上午7時至下午6時，通往火葬場及思親堂的通道將會封閉，靈車及送殯車輛除外。毓華街、蒲崗村道及豐盛街一帶亦有多項改道措施。位於介乎鑽石山殯儀館與中電變電站的未命名道路的收費錶停車位；以及位於毓華街近毓學里及蒲崗村道近斧山變電站的電單車停車位將暫停使用。

長沙灣

永明街及通往聖辣法厄爾天主教墳場的道路，將於3月及4月的多個周末及公眾假期，每日上午7時至晚上7時封閉。位於汝州西街、大南西街、介乎汝州西街及大南西街的瓊林街，以及介乎汝州西街及大南西街的永康街的所有路旁泊車位將會暫停使用。

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和合石

於3月及4月的多個周末及公眾假期，橋頭路、銘賢路及和家樓路等將於上午6時至下午5時封閉，部分巴士路線及持許可證車輛除外。和興路、百和路附近的多個停車場及路邊泊車位將暫停使用。

沙嶺

羅湖道及沙嶺道將於3月及4月的多個周末及公眾假期，每日上午6時至下午6時封閉，當地居民及持許可證車輛除外。

屯門

曾咀靈灰安置所：稔灣路部分路段將於3月及4月的多個周末及公眾假期，每日上午7時至晚上7時封閉，部分巴士、的士及持許可證車輛除外。

青松觀：青新徑及附近通道將於同時段封閉，青松觀路及新福路將有單程行車安排。

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葵青：永賢街及永孝街將於指定日子封閉。

荃灣：老圍路部分路段將於指定日子封閉，附近停車位將暫停使用。

沙田：下城門道、悠安街、道風山路及安興里等將分時段封閉。

大嶼山：東涌道近石門甲道的封閉路段將於4月初部分日子臨時開放。

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