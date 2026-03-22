升級併校︱蔡若蓮：只為守住學校數量 將扭曲教育生態 研促成「強弱」學校合併

針對近期15所小學在小一派位獲派「零班」，教育局局長蔡若蓮今日（22日）在電視節目《講清講楚》表示，雖然發展高質量教育時不能太急進，但認為辦學團體不能等到零班時才去思考怎樣去搶非本地學生，直言若學校系統不夠競爭力，反問「你攞咩同人哋搶？」至於小一開班16人的「開班線」，她表示本屆政府任期內將維持不變，亦會在政府未來「五年規劃」當中將學齡人口下降問題一併考慮在內。

「弱校」不被接納？蔡：研促成「強弱」合併升級

現實中，部分只有一班的學校會被形容為「弱校」，未必有其他學校願意合併。被問及會否未必批准弱校之間合併，蔡若蓮則指，需視乎學校能否給予學生穩定、可持續的學習環境，否則會再看能否與同區或跨區其他學校合作，產生不一樣的化學作用，不過也明言「唔會話1+1我哋就一定唔諗」。她又指，正思考新方法，吸引大校與他們合併，促成「強弱」小學合併升級，舉例目前一些只能「掛三班」，假設合併後則可「掛多啲」。

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升級併校︱蔡若蓮：勿等到零班無選擇才想辦法 合併是為「升級」而非「救校」

長遠冀學校自願將規模擴大 提升教學質素

至於單頭學校難合併的問題，蔡若蓮希望學校在只餘兩班時已應考慮升級合併，指學校規模變大能增加穩定性，學生學習經歷、羣育發展等都會更好。她舉例，「2+2」即一級四班，資源和教學團隊又更加壯大。長遠而言，她冀學校自願將規模擴大，但也稱會按實際情況考慮，並非「佢一交上嚟我哋就即刻批」。她強調在「升級合併」過程中，一定是要提升學校規模和教學質素，而非只為生存、守住學校而去合併。

不能為守住學校而不發展具特色、具規模學校

就15所獲派「零班」的學校，蔡若蓮指當局提出包括合併、開辦私立班級或停辦等多個選項。她表示，雖然校方情感上有所不捨，但普遍理解當前學齡人口結構性下降的現實，正積極與辦學團體及學校內部商討，選擇最適合學校發展方案。她預計五月會公布學校商討後的最終方案是否可行，「再拖就會影響新學年開展」。

她強調，過去十年用盡方法放鬆，目前已「褪無可褪」，認為不能永遠為守住學校數目而不發展香港具特色、具規模的學校，坦言再這樣下去，「就開始扭曲教育嘅生態」、不利學生學習。她指目標應是令到香港教育生態更活潑、有活力、有競爭力。