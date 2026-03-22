天氣︱準備轉季！天文台料周三起日間炎熱 多區衝破30度
更新時間：12:46 2026-03-22 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-22 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-22 HKT
【天文台/天氣/回暖】春分過後，本港天氣逐漸回暖。天文台預測，本周中後期日間炎熱，周三（25日）市區氣溫將介乎22至28度，新界多區更會衝破30度。
天氣︱周三新界多區衝破30度
天文台九天天氣預報顯示，明日起天氣逐漸和暖，氣溫介乎21至27度，至周三（25日），預計最高溫度升至28度，當中上水、打鼓嶺兩地下午料高達31度，石崗亦預計達30度。此外，本周中後期日間天氣仍然炎熱，周五、六氣溫均介乎22至28度，新界日間多區高見30度。
天文台：受低壓槽影響 下周初華南有幾陣驟雨
天文台表示，隨着位於南海北部的高空反氣旋逐漸增強，未來兩三日華南沿岸天色大致良好。而一道雲帶會在星期四影響廣東沿岸。預料本周後期廣東地區風勢微弱，日間炎熱。受一道低壓槽影響，下周初華南會有幾陣驟雨。
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