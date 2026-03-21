Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵涌冧天秤｜房署 : 涉事承建商正負責5個新工程合約 已要求所有承建商全面檢查天秤

社會
更新時間：21:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-21 HKT

葵涌葵盛圍一個房委會公屋地盤前日（19日）冧天秤，一名工人當場死亡。涉事工程承建商煥利建築有限公司事後被發展局停止其工務工程建築類別投標資格。房屋署今日( 21日 )表示，煥利建築正負責5個房屋署的新工程合約，包括發生事故的大窩口道公營房屋發展項目第二期建築地盤。

涉事地盤暫時未有復工時間表

根據房屋署資料，肇事地盤位於葵盛圍，屬大窩口道第二期住宅樓宇，落成後將成為葵盛東邨的其中一座樓宇，命名為「盛澤樓」，原預計於2027年首季竣工。房署指，由於勞工處已對相關肇事地盤發出暫時停工通知書，並仍然為該地盤進行意外調查，暫時未有復工的時間表，房屋署正積極與各相關部門協調。

涉事公屋大廈原預計2027年首季竣工。資料圖片
涉事公屋大廈原預計2027年首季竣工。資料圖片

房屋署表示，已要求所有承建商安排合資格註冊專業人士及註冊專業工程師，根據法例要求全面檢查地盤的天秤裝置，以確保所有天秤安全運作，而有關檢查可在短時間內完成。

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
10小時前
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
人工6位數經理被裁 年屆六旬憂無錢退休「甚麼工作都願做」 四分一美國人減薪轉工
商業創科
5小時前
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
4小時前
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
10小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
星島申訴王 | 40元4片吞拿魚刺身變160元 食客投訴虛假宣傳 餐廳負責人回應：人手不足
星島申訴王 | 40元4片吞拿魚刺身變160元 食客投訴虛假宣傳 餐廳負責人回應：人手不足
申訴熱話
4小時前
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-20 10:52 HKT
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
游飈設靈丨古天樂與林家棟等致花圈 多位綠葉王現身悼念 黃文標將游飈妻女難處告知古仔
06:29
游飈設靈丨古天樂與林家棟等致花圈 多位綠葉王現身悼念 黃文標將游飈妻女難處告知古仔
影視圈
3小時前
不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光｜Juicy叮
不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光｜Juicy叮
時事熱話
5小時前