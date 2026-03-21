葵涌冧天秤｜房署 : 涉事承建商正負責5個新工程合約 已要求所有承建商全面檢查天秤

葵涌葵盛圍一個房委會公屋地盤前日（19日）冧天秤，一名工人當場死亡。涉事工程承建商煥利建築有限公司事後被發展局停止其工務工程建築類別投標資格。房屋署今日( 21日 )表示，煥利建築正負責5個房屋署的新工程合約，包括發生事故的大窩口道公營房屋發展項目第二期建築地盤。

涉事地盤暫時未有復工時間表

根據房屋署資料，肇事地盤位於葵盛圍，屬大窩口道第二期住宅樓宇，落成後將成為葵盛東邨的其中一座樓宇，命名為「盛澤樓」，原預計於2027年首季竣工。房署指，由於勞工處已對相關肇事地盤發出暫時停工通知書，並仍然為該地盤進行意外調查，暫時未有復工的時間表，房屋署正積極與各相關部門協調。

涉事公屋大廈原預計2027年首季竣工。資料圖片

房屋署表示，已要求所有承建商安排合資格註冊專業人士及註冊專業工程師，根據法例要求全面檢查地盤的天秤裝置，以確保所有天秤安全運作，而有關檢查可在短時間內完成。