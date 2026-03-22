復活節好去處2026｜一連5日公眾假期 一文睇清十大主題活動 獵蛋奇兵/復活平衡車/彈床天地（附活動詳情）

復活節好去處2026｜2026年復活節長假期將至，今年連同清明節，有連續5日的「紅日」假期，全港各區均推出多元化的主題活動。《星島頭條》精心整理10個復活節好去處，涵蓋西九家FUN藝術節、故宮古埃及過夜體驗、愉景灣獵蛋遊戲等，供讀者參考！

第三屆「西九家FUN藝術節」於2026年3月19日至4月12日在西九文化區舉行。藝術節邀請了來自澳洲、西班牙、英國及本地的藝術家，帶來超過120場精彩節目。其中，英國巨型互動裝置《夢遊喵境》更是首次在亞洲展出，市民可親身感受其獨特的呼嚕聲與心跳。其他活動還包括「粵劇身段工作坊」、「家Fun派對」及「家Fun演出」等。

日期 ：2026年3月19日至4月12日

：2026年3月19日至4月12日 地點：九龍西九文化區藝術公園、自由空間及戲曲中心

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香港故宮文化博物館將於2026年4月2日至3日，為6至12歲的兒童（須由成人陪同）舉辦古埃及主題歷奇親子夜。參加者將在古埃及貓女神巴斯特的帶領下，透過傳統遊戲及角色扮演，探索金字塔與聖書體的奧秘，展開一場沉浸式冒險。

日期 ：2026年4月2日至4月3日

：2026年4月2日至4月3日 時間 ：4月2日下午6:00至4月3日上午11:30

：4月2日下午6:00至4月3日上午11:30 地點 ：故宮學堂（地下低層）崇文館

：故宮學堂（地下低層）崇文館 費用 ：兒童及成人陪同者均為港幣$1,300；另設有套票組合。

：兒童及成人陪同者均為港幣$1,300；另設有套票組合。 活動時間表： 2026年4月2日（星期四） 下午6時至6時30分 遇見貓神巴斯特（報到） 下午6時30分至7時15分 古埃及守則解碼 下午7時15分至10時30分 尋找薩卡拉寶藏及夜遊古埃及（專屬觀展時間） 下午10時30分至11時 準備就寢 下午11時30分 沉睡中的法老 （關燈） 2026年4月3日（星期五） 上午8時至8時30分 準備迎接太陽神拉 上午8時30分至9時15分 早餐 上午9時15分至11時30分 尼羅河大冒險 上午11時30分 歷奇結束

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第19屆「愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華」將於2026年4月3日至4日回歸。3至10歲的小朋友可在大白灣沙灘上尋找色彩繽紛的復活蛋。憑「獵蛋通行證」更可免費暢玩巨型充氣彈床城堡及遊戲攤位。

日期 ：2026年4月3日至4月4日

：2026年4月3日至4月4日 時間 ：上午10:30至下午6:30

：上午10:30至下午6:30 地點 ：大白灣沙灘

：大白灣沙灘 費用 ：獵蛋通行證$298/位；套票$398/位

：獵蛋通行證$298/位；套票$398/位 相關活動：愉景灣廣場同期設有充氣樂園，愉景北廣場亦設有復活蛋打卡樂園。

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黃金海岸將於2026年4月3日至6日舉辦「黃金海岸尋蛋樂」。活動在超過5萬平方呎的草坪上設置9大暢玩區，包括焦點活動「尋蛋樂」、「遙控挖泥車掘蛋大作戰」、「大型滾蛋之旅」及「復活迷宮陣」等多個嘉年華遊戲與特色工作坊。

日期 ：2026年4月3日至4月6日

：2026年4月3日至4月6日 時間 ：中午12:00至下午6:00

：中午12:00至下午6:00 尋蛋樂時段 ：按年齡組別（3-10歲）於不同時段開始

：按年齡組別（3-10歲）於不同時段開始 票價：$50起

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合和商場將聯同平衡車著名品牌STRIDER HK及歡樂天地攜手於商場三樓中庭，帶來「怪獸復活平衡車x歡樂天地彈床天地」。STRIDER HK為各位小車手提供平衡車體驗活動，小朋友可以於安全環境以及專人指導下，體驗駕駛平衡車。商場更設有復活節限定吹氣彈床，讓小朋友放電。

日期：4月1日至4月12日

時間：下午1：00至晚上7：00（每節活動20分鐘）

地點：灣仔合和商場3樓中庭

平衡車參加者年齡：2至8歲小朋友

票價：$40起

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由即日起至2026年4月19日，馬鞍山MOSTown新港城中心設有「復活島最勇登山隊」主題歷險彈床遊樂區。這個全長超過30米的叢林主題彈床，是全港首個結合完整故事線與多重感官特效的沉浸式體驗。

日期 ：即日起至2026年4月19日

：即日起至2026年4月19日 地點 ：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 開放時間 ：平日中午12:00至晚上8:00；週末及公眾假期上午11:00至晚上8:00

：平日中午12:00至晚上8:00；週末及公眾假期上午11:00至晚上8:00 票價：$58起

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iSQUARE國際廣場與本地零食品牌珍珍薯片合作，於2026年3月28日至5月10日（逢星期六、日及公眾假期）舉辦「脆爆開心天地」。現場設有3大玩樂區域，包括3.5米高的「友脆」彈床樂園及「快脆」碰碰車，而三大薯仔萌友亦將全球首次登場。

日期 ：2026年3月28日至5月10日 (逢星期六、日及公眾假期)

：2026年3月28日至5月10日 (逢星期六、日及公眾假期) 時間 ：下午1:00至晚上7:00

：下午1:00至晚上7:00 地點：iSQUARE國際廣場3樓iFUNCTION

活動詳情

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為讓小朋友預備日後投身職場，挪亞方舟於2026年4月3日至4月12日（逢星期六、日及公眾假期）舉行「職感實驗室」主題活動。小朋友可化身「夢想實習生」，穿上消防員、太空人、廚師等職業服飾，在6個職能體驗區中完成挑戰。

日期 ：2026年4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公眾假期)

：2026年4月3日至4月12日 (逢星期六、日及公眾假期) 時間 ：上午10:00至下午6:00

：上午10:00至下午6:00 地點 ：香港新界馬灣珀欣路33號

：香港新界馬灣珀欣路33號 票價：成人$198，小童及長者$158，寵物門票$50

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《100%多啦A夢 & FRIENDS》將以全新面貌回歸，其「100%多啦A夢櫻花節」春日體驗店於2026年4月3日至19日登陸銅鑼灣希慎廣場。現場設有期間限定店、手作區、主題自拍亭及互動遊戲攤位，是粉絲們復活節的打卡好去處。

日期 ：2026年4月3日至4月19日

：2026年4月3日至4月19日 地點 ：銅鑼灣希慎廣場

：銅鑼灣希慎廣場 地面：期間限定店，發售多款主題紀念品，並配備主題自動販賣機及扭蛋專區。

一樓：多啦A夢手作區，粉絲們可親自挑選包括多啦A夢法寶、數字及英文字母在內的刺繡章，製作專屬的布質吊牌鎖匙扣；同層還設有限定主題自拍亭及多部扭蛋機。

五樓中庭：設兩個互動遊戲攤位。

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沙田好運中心於2026年3月20日至4月19日舉辦「扮工不搗蛋EGG PARTY」。商場化身為「打工仔」的快樂避難所，設有玩味打卡位及特色市集，如「敲敲功德蛋」、「答案之書——office篇」等，為上班族提供一個放鬆的空間。

日期 ：2026年3月20日至4月19日

：2026年3月20日至4月19日 時間 ：上午10:00至下午6:00

：上午10:00至下午6:00 地點：好運中心L3中庭及潮人巷子

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「答案之書 – office 篇」

「敲敲功德蛋」

勞碌戰馬「滾」蛋

儲「蛋」藥大行動