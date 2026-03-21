香港GO PARK FIP板網球銅級賽 匯聚逾140位國際頂尖球手 決賽3.22火熱上演 公眾免費入場

GO PARK Sports 聯同國際板網球聯合會（FIP）榮耀呈獻國際巡迴賽事，「香港GO PARK FIP板網球銅級賽（FIP Bronze GO PARK Hong Kong）」準決賽及開賽儀式於今天（21日）舉行，並於明天（22日）進行決賽。本屆銅級賽作為香港首個場外擊球板網球正式賽事，匯聚來自逾25個國家及地區、146名頂尖球手於西沙GO PARK。同場亦舉辦香港首屆FIP青少年錦標賽（FIP Promises Youth Tournament），全力培育新生代板網球運動員。兩項賽事均向公眾免費開放，歡迎市民近距離感受世界級板網球的賽事與魅力。今次賽事一連6日，由3月17日開始於西沙GO PARK舉行。

羅淑佩：期待看到更多青少年球隊、運動社群和職業聯賽加入板網球

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，近年見證了板網球運動在香港蓬勃發展。參與人數顯著增加，板網球場亦在香港各區湧現，而西沙GO PARK更是在各方面走在前沿。如大家所知，板網球已正式成為於今年9月在名古屋舉行的第20屆亞運會正式比賽項目。她相信透過世界一流的板網球設施、專業教練團隊以及眾多國際賽事的引入，將極大促進本地人才培養，並期待看到更多青少年球隊、運動社群和職業聯賽加入這個充滿活力、持續發展的板網球大家庭。

羅淑佩衷心感謝新鴻基地產舉辦這場精彩賽事，他們一直致力於在本地及全球推廣板網球運動。他們堅定的承諾和持續努力，對於確保板網球蓬勃發展並激勵下一代球員至關重要。她也要感謝主辦單位、教練、義工和支持者們所做出的巨大貢獻，沒有他們的付出，這場賽事將無法成功舉辦。

郭基煇：西沙GO PARK高規格國際賽事推動板網球普及和精英化發展

新鴻基地產執行董事郭基煇表示，非常榮幸能聯合主辦並冠名贊助國際巡迴賽事「香港 GO PARK FIP 板網球銅級賽」。是次盛事成功吸引逾140位來自26個國家及地區的頂尖運動員雲集香港。這不僅為全球及本地球手提供一個高水平切磋舞台，更讓他們在競賽之餘，親身體驗西沙灣山巒與海岸交織的大自然美景，在香港這片「後花園」中展開一場多元運動旅程。

郭基煇續指，西沙 GO PARK 的板網球場地，已是第3次成功舉辦 FIP 國際賽事。過去幾天，賽事吸引大量熱情的觀眾，包括學生、青少年、遊客及新興體育愛好者進場觀摩，現場氣氛非常熱烈。配合每年慈善及冠名贊助的「新鴻基地產香港單車節」，新鴻基一直致力協助特區政府推動香港的「體育＋旅遊」發展。

郭基煇表示，希望引進更多高規格賽事，為香港及內地運動員累積寶貴的大賽經驗並提升技術，同時為即將到來的2026亞運會做好充分準備。值得鼓舞的是，今次賽事中接近兩成為香港及內地球手，當中更有超過四成選手成功晉身資格賽。不少本地選手均感言，難得能在港參加具備國際積分與水平的競賽，這對他們職業發展及技術提升大有裨益。

同時，GO PARK Sports 將於今年10月舉辦 FIP Gold Hong Kong，這將是亞洲歷來最高級別的板網球賽事之一。新鴻基期望藉此發揮板網球運動風靡全球的吸引力，持續推動體育旅遊經濟，提升香港作為國際體育盛事之都地位。

羅易殷：主場作賽氣氛熱烈

板網球女子運動員羅易殷表示，今次能在香港舉辦國際賽事，對本地運動員和整個社群而言都是難得的機遇。賽事規格在短時間內從銅級、銀級迅速邁向金級，充分反映香港板網球的關注度與競技水平正穩步提升。她特別感謝新鴻基地產執行董事郭基煇鼎力支持。這一切充分展現香港舉辦大型國際體育賽事、推動運動旅遊的專業實力 。

黃金機會見證盛事 嘉年華推融合運動與生活體驗

賽事準決賽與決賽將於3月22日（星期日）中午12時至下午5時舉行，免費開放予公眾入場。市民可以攜親友親臨西沙GO PARK，近距離欣賞世界級選手的精彩對決，一同感受板網球帶來的活力與熱情。賽事期間亦會舉辦「板網球狂熱嘉年華」，匯聚美食車、趣味攤位、運動遊戲及互動打卡區等多元體驗，讓觀眾在觀賽之餘享受娛樂氛圍。