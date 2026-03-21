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ComplexCon香港揭幕 羅淑佩笑稱 : 已盡力以潮裝打扮出席 冀融入展會｜Kelly Online

社會
更新時間：16:45 2026-03-21 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-21 HKT

「ComplexCon Hong Kong」將於3月21日至22日在亞洲國際博覽館開舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）參與揭幕。她在社交平台表示，香港3月盛事停不了，今年已是「ComplexCon Hong Kong」 第3年舉行，由Labubu之父藝術家龍家昇作Artistic Director。

VIP粉絲排隊選購心愛精品

羅淑佩提到，未開幕之時，VIP粉絲已紛紛排隊選購心愛精品，外來粉絲很多，不少更是昨晚已開始排隊。現場所見波鞋、玩具、Labubu、潮物各有捧場客。另外Jennie、Yeat和其他演出也蓄勢待發。她形容活動一票難求，潮流文化威力的確強大。

羅淑佩更指，自己已經盡力以比較潮的打扮出席，希望能融入展會。

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