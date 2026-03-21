露營研收費？謝展寰指收費制有助管理 考慮假期實行 本地人可在非收費時段露營

政府提出在部分熱門郊野地點及營地引入預約及收費制度，環境及生態局局長謝展寰今早(21日)在電台節目上透露，當局計劃不遲於今年十一黃金周，在西貢東壩熱門營地展開試點。

首個試點擬設於西貢東壩熱門營地

謝展寰表示，農曆新年黃金周期間有很多旅客到本港郊遊，但沒有帶來嚴重破壞，當局正計劃在熱門地點進行人流管制，現時先實施預約制、先以試點的形式進行，首個試點擬設於西貢東壩熱門營地，有關的試點不會遲過十一黃金周推行。被問到會否收費，他指出，當局已研究考慮各種方案，參考其他國家或地方的公園實施的收費制度，有助管理、設施也會更好，至於本港，可以考慮在假期才收費，本地人可以在非收費時段進行相關活動。

他又認為可以與旅遊公司合作，舉例指開辦旅行團，除遊覽外亦可以品嚐海鮮餐等，旅客可以有更好的旅遊體驗，而旅行團在管理上亦有好處，將探討多種方式去改善管理。

對於預約後出現「炒場」或缺席的問題，謝展寰會參考荃錦營地的實名預約制經驗，場地不能炒賣，而缺席者在一段時間內，例如三個月，將不能再進行預約。他續指荃錦營地只有37個營位，規模與西貢東壩不能相比，故西貢東壩的預約制實際如何執行，仍有待詳細研究。

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