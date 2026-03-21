洪聖文化節｜國際高樁舞獅賽開鑼 13支頂尖醒獅隊伍來港競技 主辦方冀吸引全球目光

為期兩周的「2026鴨脷洲洪聖傳統文化節」在周日（15日）已經開鑼，去年首屆的國際高樁舞獅邀請賽反應熱烈，今年賽事在今日（21日）再度於鴨脷洲公園足球場大戲棚舉辦。賽事邀請到來自馬來西亞、新加坡、越南等地共13支頂尖醒獅隊伍來港，與本地隊伍同場競技，角逐冠軍獎盃及首屆「高樁之王」寶座。主辦方期望透過舉辦國際賽事，吸引全球目光，推廣洪聖文化節。

文化節一連串精彩活動陸續登場

南區民政事務專員張佩珊表示，鑑於去年首屆舞獅比賽反應熱烈，今年再度邀請海內外頂尖舞獅隊伍蒞臨切磋交流。除今日精彩賽事外，文化節一連串精彩活動亦會陸續登場，讓遊客與街坊一同感受南區獨特的社區風情及人文氣息。今年南區民政事務處亦會繼續與各地區團體緊密合作，策劃更多具南區文化特色的活動。

同慶公社有限公司總值理陳國華表示，高樁醒獅文化一向是中華優秀非物質文化遺產，承載着勇毅堅韌、團結協作的精神內核，更兼具觀賞性與體育精神。期望透過今次比賽，吸引更多年輕一代投身獅藝傳承，讓這項非遺文化薪火相傳，同時凝聚社區力量，弘揚團結拼搏的正向價值。

同慶公社有限公司值理李嘉翹表示，今屆比賽選用國際高樁舞獅賽制，是因為鴨脷洲洪聖誕歷年來均有舞獅比賽及表演環節。他期望透過舉辦國際賽事，邀請世界各地的隊伍參與，吸引全球目光，將洪聖文化節推廣予各地旅客，讓更多人認識香港這項傳統盛事。

近年已增設體驗班

談及未來發展方向，李嘉翹指現時比賽以觀賞為主，但近兩年已增設盛事體驗班，希望市民除觀賽外，亦能親身參與。未來將致力提升公眾參與度，讓傳統文化更貼近大眾。他又提到，舞獅比賽作為慶祝活動的象徵，其中「醒獅採青」環節歷來最受歡迎，期望藉此賽事吸引更多人關注傳統文化。

德國旅客專程來港體驗本地文化

從德國專程來港的Nihat表示，雖曾於當地春節期間觀賞過舞獅，但今次是首次親身體驗香港本地文化，深感震撼。他認為今次來港除舞獅文化外，更能感受獨特的鴨脷洲洪聖誕文化，形容是深度認識當地文化的難得經歷，會向身邊人推薦，並讚揚香港在文化推廣上能讓遊客充分體驗和參與。

鴨脷洲居民冀未來多辦同類活動

鴨脷洲居民蘇先生表示近年常參與洪聖誕傳統文化節，認為除舞獅比賽外，攤位遊戲亦甚具吸引力，作為當地居民雖熟悉此文化，仍希望未來多辦同類活動讓其他區市民參與。

首次觀看舞獅邀請賽的陳小姐，認為賽事較以往其他賽事更專業，因為今屆賽事邀請香港裁判執法，令賽事安排、評分標準及整體流程更為規範。她表示最期待參與放水燈活動，亦希望當局多加宣傳推廣本地傳統文化活動。

市民劉先生特意攜同妻女專程前來文化節，認為是次活動能讓小朋友親身體驗傳統文化，對小朋友認識本地文化甚有幫助，未來會繼續留意傳統文化活動。

記者：張琦

攝影：陳浩元