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六合彩｜頭獎1300萬今晚攪珠 附3個最旺號碼

社會
更新時間：15:36 2026-03-21 HKT
發佈時間：15:36 2026-03-21 HKT

第31期六合彩今晚（21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1300萬元。今晚9時15分截止售票。

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號目為28，攪出15次，其次為37、6，分別攪出14次及12次。

第31期六合彩今晚（3月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1300萬元。資料圖片
第31期六合彩今晚（3月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達1300萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 士丹利街歷來最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分別是：

1.中環士丹利街賽馬會投注站 

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖 

中頭獎次數：47 

2.屯門市廣場賽馬會投注站 

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下 

中頭獎次數：45 

3.荃灣青山道賽馬會投注站 

地址：荃灣青山公路 300-350 號荃錦中心地下B2舖 

中頭獎次數：41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下 

中頭獎次數：41 

5.上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖 

中頭獎次數：40

6.觀塘廣場賽馬會投注站 

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖 

中頭獎次數：37 

7.九龍灣德福賽馬會投注站 

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈一樓4號舖 

中頭獎次數：35

8.大埔廣場賽馬會投注站 

地址：大埔廣場地下商場七號舖 

中頭獎次數：35 

9.上水石湖墟賽馬會投注站 

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下 

中頭獎次數：35 

10.大埔廣褔道賽馬會投注站 

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下 

中頭獎次數: 30

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