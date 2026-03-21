飛鏢聯合總會辦第五屆理事會就職典禮 鄧炳強：飛鏢精神與紀律部隊工作同出一轍

中國香港飛鏢聯合總會今日（21日）於銅鑼灣紀律部隊人員體育及康樂會，舉行「第五屆理事會就職典禮暨香港紀律部門飛鏢聯賽2026啟動禮」。參與頒獎禮的主要嘉賓包括保安局局長鄧炳強、入境處處長郭俊峯、海關關長陳子達、懲教署署長黃國興、⁠民安隊處長彭穎生、警務處副處長(管理)陳俊燊、副消防總長(港島)吳紹琨、⁠中國香港群眾體育聯會會長貝鈞奇及醫療輔助隊署理總參事陳偉權。總會副會長林奕權、主席葉嘉威、創會兼榮譽主席羅啟邦、榮譽主席曾鳳珠及顧問團成員等亦有出席。

鄧炳強致辭時強調，團隊互信與互相補位是紀律部隊的珍貴特質，透過飛鏢切磋可磨練意志、增強紀律、凝聚團隊力量。他分享，警隊飛鏢會去年走進校園，向學生介紹國際規則及心理訓練；懲教署則以飛鏢課程提升在囚人士的專注力與紀律性，助他們重投社會。為期6個月的新一屆賽事即將展開，鄧炳強祝願各參賽同事全情投入，發揚專注、堅韌、協作的精神，並祝各鏢手百發百中。

總會推動四大方向 結合國家資源拓展國際交流

潘偉業致辭時感謝歷屆理事、教練、裁判、義工及會員的付出，讓香港飛鏢穩步發展。他表示，各紀律部門同事在繁重職責下仍投入訓練與比賽，展現對飛鏢的熱誠與堅持，令人敬佩。

他闡述總會推動四大重點，擴闊群眾基礎，普及飛鏢運動；深化專業梯隊，支持精英運動員出戰國際賽事；結合國家資源，提升國際競爭力；建立協作平台，推動可持續發展。

潘偉業強調，新一屆理事會將以務實作風推動工作，讓香港飛鏢在國際舞台上展現實力，並呼籲各界繼續支持，攜手將香港飛鏢推向世界。