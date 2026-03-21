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低空經濟｜「監管沙盒X」接逾百申請 陳美寶：目標上半年推試點項目

社會
更新時間：12:08 2026-03-21 HKT
發佈時間：12:08 2026-03-21 HKT

政府「發展低空經濟工作組」去年底推出進階版低空經濟「監管沙盒X」，擴大創新試驗範圍，涵蓋技術複雜度較高的應用場景。運輸及物流局局長陳美寶今（21日）在網誌表示，「監管沙盒X」申請已於今年2月截止，業界反應熱烈，各應用場景共接獲多於100項申請。工作組正詳細審閱有關申請，目標在今年上半年起陸續推出試點項目進行測試，加上去年推出的「監管沙盒」至今已有約20個項目進入恒常化和規模化運作，低空經濟發展將會為不同範疇的人才提供處處機遇。

陳美寶指，今年將會讓各個創新運輸技術，由試驗蛻變為產業的關鍵一年。當局預計多項創新運輸技術會在今年由實驗場景走進生活日常，更肯定現在看到的不只未來科技創新願景，而是能「落地」拉動發展的未來「產業」。

全港8間機構提供無人機操作員認證培訓及考核

陳美寶亦提到，目前全港已有8間獲民航處批准的訓練機構，提供無人機操作員認證方面培訓及考核，不少機構正努力豐富課程內容，而非本地專業資格持有人亦可向民航處申請認可。作為「監管沙盒」技術夥伴的生產力促進局，正籌辦新增的丙類無人機（25至150公斤）及超視距飛行課程。職業訓練局作為首批獲批機構，已為超過500名學生提供涵蓋無人機操作、智慧交通及航空攝影等領域培訓，他們即將落成的航空及航海教育中心將設有先進的無人機實驗室。

她續指，香港國際航空學院亦正申請成為認可訓練機構，將提供符合國際民航組織標準的培訓，並為電動垂直起降飛行器（eVTOL）的飛行員及維修人員建立發展路徑，協助現有航空專業人員銜接新技術。學院更計劃設立低空經濟培訓中心，結合課室與實地訓練。香港大學及理工大學等已開辦低空經濟相關碩士課程，涵蓋飛行原理、空域管理、飛行器設計及基建工程等領域，為行業高端化發展提供科研人才支撐。

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