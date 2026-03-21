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腦膜炎雙球球菌惡化速度快 24小時可致命 關日華籲如患者出現瘀斑及高燒要盡早求醫

社會
更新時間：09:22 2026-03-21 HKT
發佈時間：09:22 2026-03-21 HKT

英國肯特郡近日爆發侵入性腦膜炎雙球球菌感染群組，導致兩人死亡，本港昨日(20日)亦新增一宗涉及三歲兒童的個案，雖然初步調查顯示與英國群組無關。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華醫生警告，腦膜炎雙球菌病情惡化速度極快，呼籲市民切勿掉以輕心。

腦膜炎雙球球菌可在24小時內致命

關日華今早(21日)在電台節目指出，腦膜炎雙球菌雖然在香港並不常見，但其最可怕之處在於感染後病情轉差及導致死亡的速度非常快，曾有個案在不足24小時死亡。他引用英國當局的說話，指英國今次的爆發是「史無前例」，短時間內多人入院，更有兩名身體健壯的年輕人相繼死亡，足見其嚴重性。

B型病菌可殺人於無形 病徵包括「瘀斑」狀皮疹

關日華解釋，腦膜炎雙球菌有多種血清類型，包括A、B、C、W和Y型。他特別強調，受到B型的感染往往「殺人於無形」，致命速度極快。關日華續稱，此病可引致菌血症，細菌進入血液後傳到不同器官，產生很大的免疫反應，引致不同器官敗死，另一種是腦膜炎，細菌入侵腦部的包膜，引致腦部發炎，兩者均可致命。

他又提到，腦膜炎雙球菌病徵之一是出現不會因按壓而褪色的「瘀斑」狀皮疹，出現這種情況立即求醫；然而，關日華又指並非所有個案都會出疹。其他重要病徵包括高燒、劇烈頭痛及頸部僵硬、性格改變亦是病徵之一；患者同時也可能出現嘔吐、食慾不振、神志轉差、昏昏欲睡或畏光等情況。他強調，一旦出現上述病徵，特別是發燒加上皮疹，就應立即前往急症室。

經飛沫傳播  約10%為無症狀帶菌者

關日華又指，腦膜炎雙球菌主要透過患者的飛沫，如口水、鼻涕傳播。但有約10%是「無症狀帶菌者」，他們自身沒有病徵，卻可能透過咳嗽、打噴嚏或密切接觸將病菌傳播給他人。他建議要預防感染，保持個人衛生至關重要。市民注意咳嗽禮儀，例如用即棄紙巾掩蓋口鼻，並勤加洗手。
 

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