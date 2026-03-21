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出席港大法律學會就職 湯文龍勸勉學生：誠信、公正、勤勉與尊重是維繫公眾信心基石

社會
更新時間：08:44 2026-03-21 HKT
發佈時間：08:44 2026-03-21 HKT

香港律師會會長湯文龍在過去兩星期，先後應邀出席本港三所法律學院學生組織的就職典禮，香港律師會在社交媒體發文，指湯文龍昨日（20日)在香港大學學生會法律學會第五十七屆就職典禮上致辭。

 湯文龍在致辭中重申，法律專業所秉持的核心價值，並指出香港作為中國境內唯一的普通法司法管轄區，以及全球唯一真正的中英雙語普通法體系，具備獨特的競爭優勢。  

湯文龍強調，在充滿挑戰的時刻，法律專業應主動走在前方，為有需要的社群帶來清晰、支援與希望。他以律師會動員義務律師會員及學生義工，為大埔火災事故影響的居民提供免費法律諮詢服務為例，說明法律專業在社會關鍵時刻所肩負的責任與擔當。

有宏福苑居民以書法題字感謝律師會幫助，湯文龍指這是一個令人深受感動的心意，顯示社會對法律專業的信任。他在致辭時以此事呼應典禮主題「Lumen」，意思為光明與啟迪，指出這種精神並非僅具象徵意義，而是切實體現於行動之中。他補充指，新內閣名稱「Veritas」意思為真理，提醒大家真理不僅是值得推崇的理念，更是需要持續實踐的金科玉律。湯文龍又提醒同學，誠信、公正、勤勉與尊重並非可有可無的美德，而是維繫公眾信心的基石。

湯會長勉勵學生要志存高遠、腳踏實地，始終堅守誠信，並理解和珍惜香港在「一國兩制」下的獨特優勢。他在總結時祝願同學們在來年能夠目標清晰，勇於成為照亮他人的一盞明燈。

最後，律師會期待三所大學的法律學院學生組織新內閣的出色領導，並祝願所有未來的法律專業人才在新的一年收穫豐碩。  
 

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