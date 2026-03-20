現代林則徐與歷史林則徐「同場」推廣禁毒 鄧炳強冀青年人學習逆境自強精神｜Kelly Online

保安局局長鄧炳強今日( 20日 )與禁毒專員一同出席香港電台《林則徐：虎門銷煙以外》電影版社區分享會，他形容是現代林則徐和歷史林則徐「同場」，跨越時空，兩位都一心為打擊毒品而努力。

敬仰林則徐無私的家國情懷及廣闊胸襟

鄧炳強於社交平台發文，指林則徐是他最敬仰的歷史人物之一，除了於虎門銷煙的堅定禁毒決心，他更敬仰林則徐無私的家國情懷及廣闊胸襟。當年林則徐即使被流放邊疆，仍然沒有灰心喪志，繼續帶領民工開墾良田、興修水利，福澤萬民。林則徐的人生提醒後人，不論身處的地方、任職的崗位，都可以盡力於自己崗位上為國為民。

鄧炳強出席香港電台《林則徐：虎門銷煙以外》電影版社區分享會。

香港電台《林則徐：虎門銷煙以外》電影版社區分享會，禁毒領袖學院成員亦有出席。

香港電台《林則徐：虎門銷煙以外》電影版社區分享會今日舉行。

鄧炳強指透過今次電影版《林則徐：虎門銷煙以外》，希望青年人能夠學習林則除的胸懷及擔當，特別是在逆境之中，依然心懷天下、自強不息的精神。