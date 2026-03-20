「多元共融藝術巡禮」今起一連10日舉行 孫玉菡：展能藝術家值得被世界看見

由勞工及福利局聯同21個復康及社福機構合辦的「多元共融藝術巡禮」，今日（20日）起一連10日於西九文化區戲曲中心舉行。巡禮透過藝術展覽、共融藝術表演及地區展能藝術活動等多元形式，展現殘疾人士的創意與多元才能，讓公眾在欣賞藝術之餘，以輕鬆方式重新思考「共融」在生活中的真正意義。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時表示，去年巡禮首次走進戲曲中心茶館劇場，已被視為突破，今年再進一步踏上大劇院舞台，是好大的飛躍。

孫玉菡：展能藝術家具備高水平創作能力

孫玉菡指，展能藝術家具備高水平創作能力，政府會持續透過殘疾人士藝術發展基金及跨部門合作等，推動展能藝術的發展。他表示，三月是香港藝術月，有國際級活動如Art Basel等，認為展能藝術家同樣值得在此期間被世界看見。

開幕典禮上，多位展能藝術家透過沙畫、音樂及舞蹈演出，在舞台上展現他們對藝術的堅持與無限潛能。「多元共融藝術巡禮」期間，戲曲中心將設有多項活動，包括藝墟、藝術展覽及共融藝術工作坊。藝墟將展出及售賣由殘疾人士創作的工藝品及生活小物，讓公眾在輕鬆的市集氛圍中，認識創作者背後的故事。

巡禮設《我眼中的香港》藝術展覽

巡禮亦設有以《我眼中的香港》為主題的藝術展覽，展出59件由展能藝術家創作的作品，涵蓋繪畫、攝影、裝置及雕塑等，記錄他們眼中的城市片段與情感記憶。是次展覽由香港展能藝術會副主席鄭嬋琦策劃，並設有藝術家導賞團及通達服務。巡禮期間亦將舉行多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者，透過手作、表演或多媒體創作等形式，體驗「不一樣，也可以一起做」的創作過程。

鄭嬋琦表示，展能藝術家的創作過程雖然需要額外支援，但只要補足相關需要，他們的藝術表達與一般藝術家並無差別。創作本身對任何人都不容易，但展能藝術家之所以能堅持，是因為藝術成為他們重要的表達渠道。她表示，今次展覽沒有標示他們的殘疾類別，是希望觀眾以純粹的藝術角度欣賞作品，而非聚焦於殘疾人士如何創作的層面。

香港展能藝術會副主席鄭嬋琦。蔡思宇攝

至於展覽作品會否推出周邊或商業規劃，她表示暫無相關計劃，強調今次展覽更重要的意義，是讓展能藝術家成為他們機構內的榜樣，亦期望他們明年再度參與，讓展能藝術在社區持續發展。

記者：蔡思宇

攝影：何君健