「2026濟公文化在香港」即日起上環開鑼 冀分享「笑」文化 營造開心氛圍

「2026濟公文化在香港」活動於今（20日）起一連三日於上環文化廣場舉行，由國際濟公文化協會、通善壇及東華三院合辦，呈獻大型嘉年華、中華非遺文化工作坊、攤位遊戲、才藝表演、深度文化導賞及濟公文化展覽等，費用全免。

冀將濟公的「笑」文化與公眾分享

國際濟公文化協會理事長暨美燕表示，在中國民間信仰諸神中，濟公別具一格，貼近民間，笑口常開，不拘常規而發人深省。其智慧格言跨越時代，適合現今社會學習。她指是次活動希望將濟公的「笑」文化與公眾分享，內容多姿多采，務求營造開心氛圍。

設「上環早期華人歷史之旅」導賞

活動設有「上環早期華人歷史之旅」導賞，由香港史學會安排，起點為水坑口街，途經東華醫院牌坊，終點為太平山街濟公廟，主要對象為學生。場內亦設「百年濟公文化在香港展覽導賞」，闡述濟公「無我利他」的教誨及人生哲學，歡迎公眾報名。中華文化工作坊包括彩虹書法、非遺紮作、非遺剪紙、濟皂製作、活佛浮影製作等，部分需預先報名。

本年度活動特別加插毛孩元素，於最後一日（22日）壓軸活動，開放予狗狗入場。「感謝濟」嘉年華設有人寵瑜伽、萌寵靚show等節目，歡迎公眾帶同愛犬出席。場內設多個打卡位，並提供濟公服外借，公眾可試穿破爛濟公服，沉浸式體驗濟公文化。嘉年華另設樂隊步操、兒童拉丁舞等才藝表演，以及派發福袋等活動。

記者、攝影：張琦