承認買假駕照以申請免試獲發香港車牌 28歲無業男獲准保釋至4.17候判
更新時間：17:14 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:14 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:14 2026-03-20 HKT
廉政公署早前揭發有人涉嫌訛稱持外國駕駛執照，而詐騙運輸署批准豁免參加本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照，廉署一舉起訴8名涉案南亞裔男子。其中一名無業男今於東區裁判法院承認串謀詐騙罪，主任裁判官張志偉關注求情內容是否與罪行性質及案情相符，因此押後判刑至4月17日，待辯方提交書面求情予法庭考慮。期間被告續准以5千元等條件保釋。
28歲南亞裔被告Basmer Hatim Hassan Awadh，報稱無業，承認一項串謀詐騙罪，控罪指他於2022年10月13日至2023年8月2日期間，與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。
案情指，被告於2022年10月13日以據稱由巴基斯坦運輸部門發出的巴基斯坦駕駛執照，向香港運輸署申請免除本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。運輸署職員信以為真，故批准被告的申請，被告其後於2023年8月2日被捕。
被告在警誡下稱，2016年曾報考香港駕駛考試但筆試不及格，他沒有巴基斯坦駕駛執照。被告向某些人支付1.2萬元，以獲得香港正式駕駛執照。
控方指被告無案底，但於2023年3月因超速而留下定額罰款紀錄，張官留意到超速事件發生在被告獲得涉案駕照後，及被拘捕之前。
案件編號：ESCC3008/2025
法庭記者：雷璟怡
最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
2026-03-19 15:43 HKT
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
2026-03-19 16:49 HKT
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
2026-03-19 13:00 HKT