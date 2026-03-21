國家安全教育日｜廉署全方位打造愛國愛港團隊 培養正面思維

廉署在人員入職、內部培訓及晉升考試中，均非常重視國家安全，包括將《香港國安法》納入了入職的培訓課程，而常規的內部課程及晉升考試機制都加入了相關內容。廉政專員胡英明指，廉署銳意全方位打造愛國愛港團隊，首要是他自己及各部門首長以身作則，例如在日常工作和不同活動上，向職員講解國家的最新發展及所面對的挑戰，冀培養出正面思維，「不要問國家或特區政府可以給予甚麼，試下問問自己，可以為國家、為特區政府作甚麼貢獻？如何保護國家？如何保護政府？」

定期舉辦專題課程及講座

胡英明亦感謝中聯辦過去為廉署舉辦多場國情研習班，而每一位參加完國情研習班的廉署人員，都會再舉行內部大型分享會，向未能親身參與研習班的廉署人員，亦能了解國家最新發展，提到今年初廉署人員參加完外交學院研習班後，亦舉辦了一個大型分享會，線上線下超過千名職員參與，「同事了解到國家的過往痛苦歷史，分享時好多都眼濕濕。」

廉署本身亦定期舉辦專題課程及講座，如「兩會精神分享會」、「抗日戰爭勝利80周年講座」等，每次亦有約千人參與。他提到，全民國家安全教育日當日，廉署亦邀請了港大法律學院講座教授陳弘毅進行專題講座；另外就「十五五」開局方面，部門亦正籌備相關專題講座，務求職員掌握最新發展。

胡英明亦提到廉署近年與內地反貪執法機構的工作往來增加，廉署人員亦充分感受到內地執法人員對國家的熱愛是非常強，「在日常互動中也感染了我的同事，有同事分享說：從沒想過愛國原來如此重要！」除此之外，廉署近年積極對外發展國際關係，有職員到外國交流後回港感嘆「原來香港係咁安全；有一個咁強大的國家做後盾，原來係咁好。」他指，透過職員方方面面的感想回饋，足見部門內部國家安全教育成果。

