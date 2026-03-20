Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港2月份消費物價指數按年升1.7% 交通等雜項服務錄增幅

社會
更新時間：17:01 2026-03-20 HKT
發佈時間：17:01 2026-03-20 HKT

政府統計處公布，2026年2月份整體消費物價按年上升1.7%，升幅高於1月份的1.1%。剔除政府一次性紓困措施後，基本通脹率為1.6%，升幅亦較1月擴大。當局指，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此2026年1月份和2月份的按年比較可能會受到某程度的影響。若以今年首兩個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升1.5%，基本通脹率則為1.3%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年2月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2026年1月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

錄得按年升幅的類別主要為雜項服務，交通升幅達4.3%。
錄得按年升幅的類別主要為雜項服務，交通升幅達4.3%。

雜項服務及交通費用升幅顯著

在各類消費項目中，錄得按年升幅的類別主要為雜項服務（上升4.9%）、交通（上升4.3%），以及電力、燃氣及水（上升3.5%）。另一方面，錄得按年跌幅的類別則為衣履（下跌3.4%）及耐用物品（下跌2.6%）。

發言人指，展望將來，隨着國際油價自二月末以來因地緣政治緊張局勢升溫而急升，一些燃料相關的項目的進口價格壓力已上升。政府正密切監察外圍發展，並會採取適當回應以維持物價穩定。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
19小時前
02:51
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
7小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
8小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
5小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
11小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-19 13:00 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
4小時前