本港2月份消費物價指數按年升1.7% 交通等雜項服務錄增幅

政府統計處公布，2026年2月份整體消費物價按年上升1.7%，升幅高於1月份的1.1%。剔除政府一次性紓困措施後，基本通脹率為1.6%，升幅亦較1月擴大。當局指，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動。由於今年農曆新年在2月份，而去年則在1月份，因此2026年1月份和2月份的按年比較可能會受到某程度的影響。若以今年首兩個月合併計算，綜合消費物價指數按年上升1.5%，基本通脹率則為1.3%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年2月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2026年1月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

錄得按年升幅的類別主要為雜項服務，交通升幅達4.3%。

雜項服務及交通費用升幅顯著

在各類消費項目中，錄得按年升幅的類別主要為雜項服務（上升4.9%）、交通（上升4.3%），以及電力、燃氣及水（上升3.5%）。另一方面，錄得按年跌幅的類別則為衣履（下跌3.4%）及耐用物品（下跌2.6%）。

發言人指，展望將來，隨着國際油價自二月末以來因地緣政治緊張局勢升溫而急升，一些燃料相關的項目的進口價格壓力已上升。政府正密切監察外圍發展，並會採取適當回應以維持物價穩定。

