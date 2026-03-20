非洲盃｜塞內加爾遭DQ失冠 摩洛哥封王 馬會：維持原有派彩安排

塞內加爾原於2025年非洲國家盃決賽中奪冠，惟非洲足協（CAF）上訴委員會本月17日裁定，塞內加爾因一度退場導致比賽中斷，原決賽結果改判為東道主摩洛哥以3比0獲勝。馬會回覆《星島頭條》查詢指，將維持原有派彩安排。

非洲盃賽果改變不影響馬會原有派彩安排

CAF表示，塞內加爾決賽中離場抗議，被視為放棄比賽，賽果記為摩洛哥3比0獲勝。馬會表示，就本屆非洲國家盃原冠軍塞內加爾的賽果，已於今年1月19日根據官方機構作實賽果完成派彩。按足球博彩規例，營辦者一旦開始支付勝出有關錦標賽投注彩金，該錦標賽官方機構隨後在相應賽事記錄上所作的任何修改將不予理會。因此，馬會將維持原有派彩安排。

今年1月18日進行的非洲國家盃決賽，塞內加爾在加時賽攻入致勝球，以1比0擊敗摩洛哥奪冠。下半場補時階段，摩洛哥獲得12碼罰球，塞內加爾因不滿判罰，集體返回更衣室罷賽抗議，比賽經歷約17分鐘中斷後恢復。此舉亦成為CAF推翻賽果的依據，並間接導致這場體育史上罕見的博彩「喜劇」誕生。

CAF改判的依據，來自非洲國家盃規例第82條及第84條。第82條列明，若球隊在未經球證許可下，拒絕繼續比賽，或在法定時間結束前離開球場，將被視為輸掉比賽並被淘汰；第84條則進一步規定，違反第82條的球隊自動被判以0比3落敗。