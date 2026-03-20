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英基學位賄賂案  罪成家長求情指期望孩子「贏在起跑線」而犯案

社會
更新時間：16:51 2026-03-20 HKT
發佈時間：16:51 2026-03-20 HKT

英基烏溪沙國際幼稚園54歲前行政主任於2018至2021年間，收受13名家長和1名商人賄款至少64萬元，以協助其子女獲得取錄，其後一同被控。前行政主任承認串謀受賄等9罪後，作供指證其餘14人。14名被告早前被裁定串謀受賄等罪成，其中4人今在西九龍法院求情。辯方指被告因身為母親期望孩子「贏在起跑線」而愚蠢地犯下本案，若孩子得知母親為了讓他們能進入好學校而受牢獄之苦，必然會對孩子造成影響。暫委法官陳慧敏押後案件至3月31日判刑。

馬明俊大律師代表44歲黃薏娗（前稱黃詠雯）及42歲劉映均（前稱劉慧德）求情指，在發生本案後出現精神問題，黃薏娗出現焦慮及抑鬱症狀，劉映均則因感大壓力及擔憂而出現焦慮症。辯方續稱，二人的孩子分別患免疫系統問題及自閉症等，需要母親的照顧。兩名被告度過了非常嚴厲及煎熬的里程，她們已不需要再為子女安排面試等事務、故重犯機會極低。

辯方引述黃薏娗親友求情信指，黃薏娗為家庭及孩子無私奉獻。而劉映均不斷為慈善公益作貢獻，在惜食堂派飯、播道兒童之家送禮物，甚至在大埔火災發生後到場協助有需要的人。辯方望法庭考慮，本案只涉及一次性付款，二人為孩子「打尖」的排位不多，其罪責及對事件帶來的影響不大，故望法庭輕判。暫委法官陳慧敏關注，劉映均的犯罪情況較獨特，劉映均為另一被告馬賢文穿針引線，導致馬賢文亦向認罪被告英基時任行政主任林珍妮行賄，馬賢文共交出了30萬元，當中20萬元由劉映均取走了。

郭棟明資深大律師代表35歲馬賢文求情指，劉映均利用馬賢文渴望孩子能就讀好學校的弱點，加上劉映均自身的貪婪，而不斷遊說馬賢文交出金錢換取孩子的入學機會。辯方指，若劉映均不能從中獲利潤，根本不會鍥而不捨地拉攏馬賢文，劉映均更利用馬賢文對自己的信任，而將馬賢文捲入本案的漩渦之中。辯方續稱，馬賢文因身為母親期望孩子「贏在起跑線」而愚蠢地犯下本案。馬賢文的兩名兒子仍年幼，需要馬賢文的日常照顧及學業監管，若兒子得知馬賢文為了讓他能進入好學校而受牢獄之苦，必然會對孩子造成影響，望法庭考慮判處社會服務令，遭陳官拒絕。

37歲黃美雪的代表求情指，黃美雪並非本案的始作俑者，是林珍妮要求家長交出賄款，而黃美雪涉案的金額數目不算龐大，亦有定期進行慈善活動，望法庭輕判。

案件編號：DCCC 703/2022、DCCC 603/2023 (Consolidated)
法庭記者：黃巧兒

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