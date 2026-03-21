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國家安全教育日｜身處反貪最前線 三管齊下全力打擊 胡英明：國家安全與廉潔密不可分

社會
更新時間：07:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-21 HKT

下月15日是第11個「全民國家安全教育日」，亦是《香港國安法》公布實施6周年。廉政專員胡英明指出，國家安全與廉潔密不可分，直指「若要建設安全的國家，必須有廉潔的DNA」。他提到，國家「十五五」規劃中表明要堅決反貪，而廉署身為反貪最前線，自然也扮演關鍵角色，廉署會在執法、防貪及教育3大領域，三管齊下打擊貪污，確保香港的廉潔環境。

胡英明接受《星島》訪問時表示，非常注重跨境的貪腐問題，部門過往一直與內地反貪執法機構保持緊密聯繫，透過個案協查方式打擊跨境貪污情況，而是次兩會提到將制定《反跨境腐敗法》，涵蓋包括海外資產投資、貪污、跨境資產轉移及追蹤工作等多方面，特區政府和廉署定會密切留意中央立法過程，並全力配合。

廉潔文化輸出同樣重要

就廉署本身執法、防貪和教育三方面的工作，胡英明表示會不斷提升和強化，冀打造出廉潔社會環境，讓經濟民生可在健康情況下發展，直言「一個成功的香港，更凸顯出『一國兩制』的成功及優勢」。

他又謂，除了反貪工作，更高層次的廉潔文化輸出同樣重要，讓世界各地認識到現時國家和香港的反貪模式，了解相關打貪成果，「最重要的是，增加了國家和香港在國際反貪領域的話語權和影響力。」

廉政專員胡英明：

最重要的是，增加了國家和香港在國際反貪領域的話語權和影響力。

胡英明強調，本港作為超級聯繫人，廉署兩年前成立了香港國際廉政學院，為世界各地的反貪人員以及本地公私營界別舉辦專業培訓。近日更將由點對點與個別國家反貪機構交流，提升至以全球區域性板塊為基礎的專業交流，令更多國家受惠，包括上月在中東板塊進行大規模的培訓，廉署以埃及為中心，邀請周邊國家前去當地參與；而接下來的5月，團隊亦會遠赴匈牙利，首次在歐洲進行大板塊培訓。

透過AI提升調查流程效率

近年人工智能（AI)發展迅速，胡英明指，AI作為全球性趨勢不可以逆轉，部門亦積極提升自己駕馭AI。他指，在應對AI用作貪污等非法用途方面，廉署主動出擊；而早在兩年前，廉署已思考如何透過AI提升調查方面的工作流程及效率，惟當時AI主體普遍在海外，至去年初國產AI工具DeepSeek橫空出世，署方第一時間成立專案小組全面檢視如何運用AI，形容進度至今非常好，不同項目大大提升部門的調查能力。

他又提到，廉署過去半個世紀一直鼓勵市民，一旦有懷疑，馬上舉報貪污，認為相關理念與國家安全的「見疑即報」如出一轍，所以在未來宣傳亦會加多一點國安元素。今年的全民國家安全教育日，廉署計劃繼續聚焦教育和宣傳，包括通過現時比較火紅的「一九七四」咖啡廳作為平台，宣傳國家安全的資訊，「市民來到我們的咖啡廳展覽館，品嘗咖啡、參觀展覽館之餘，亦會提供更多國家安全資訊，令到大家可更輕鬆接觸了解。」另外，廉署亦會用比較成熟、受歡迎的社交平台拍攝短片宣傳國安。

記者　趙克平

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