飲用水風波｜重新招標結果出爐 港島及離島政府部門轉用Bonaqua

港府去年爆出採購「冒牌水」風波後，政府物流署為受影響的港島及離島政府部門樽裝飲用水重新招標。根據政府物流署資料，在3月17日批出新合約，由太古可口可樂中標，太古可口可樂亦按標書內容提供「Bonaqua」樽裝水。是次合約涉及146.45萬支樽裝飲用水，抵倉價為港幣3,192.85萬元。

物流署在新標書增列多項要求，包括在過去10年的市場佔有率，及必須有不少於50個銷售渠道，當中至少20零售點，又要求每日配送訂單能力不少於100單。若樽裝水屬於進口，必須符合食品進口商資格，亦要提交安全檢測報告。若中標價格總額超過1,500萬，投標者須通過財務審查及繳交合約保證金，並允許當局進行實地視察。

根據政府物流署資料，港島及離島政府部門樽裝飲用水轉用「Bonaqua」。物流署網頁截圖

政府物流署公告，3月17日批出新合約，太古可口可樂中標，即「Bonaqua」。

翻查資料，太古可口可樂曾在2023年中標，為九龍區政府辦公室提供桶裝水。