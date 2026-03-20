兩工程師涉聖誕夜強姦醉酒女案開審  首被告警誡下稱：「條女自願嘅」  次被告不確定曾否性交

2022年聖誕夜，女子與朋友到蘭桂坊酒吧作樂時不勝酒力醉倒，四圍遊蕩時遭陌生男子有機可乘。她被兩名陌生男子帶到灣仔皇悅酒店房間。翌日早上醒來時，女子發現自己全身赤裸，身旁有兩名陌生男子，懷疑遭人強姦。2名男工程師否認1項強姦罪及1項企圖強姦罪，案件今（20日）於高等法院在6男1女陪審團席前開審。控方開案陳詞指，五旬男被告在警誡下稱：「我無喺皇悅酒店搞過個女仔，我無強迫過佢，喺條女自願嘅」，另一被告則指「當晚我唔確定有否與該女子發生性行為」。

53歲首被告張慧豪及37歲次被告林蘊韜均報稱為工程師，他們兩人同被控於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店某室強姦及企圖強姦女子X。控方指兩人涉及共同犯罪及共謀。

控方開案陳詞指，次被告林蘊韜案發當晚在網上預訂酒店房 ，他登記入住並更衣後，與首被告張慧豪到中環蘭桂坊某酒吧飲酒作樂。女事主X當晚與朋友在中環同一廈的另一樓上酒吧消遣，醉倒後四處遊蕩，首被告張慧豪先行離開酒吧，在酒吧外跌倒受傷流血，其後跟隨醉倒的女子X。

控辯雙方承認事實指出，兩名男被告當晚共約前往中環酒吧，事前預訂了灣仔皇悅酒店房間，X醉酒後四圍行走，X的朋友找不到X。控方開案陳詞續指，X在的士站排隊時醉態盡現，X伏在欄杆上時被首被告張慧豪盯着，首被告張慧豪隨後扶起X帶上的士，前往灣仔皇悅酒店。張慧豪在酒店大堂致電次被告林蘊韜，林蘊韜到場後與張慧豪合力抱X乘升降機 。

兩名被告帶X入酒店房後，X已經完全「斷片」，X翌晨約9至10時醒來時，發現身旁有兩名陌生男子，她回憶有人曾觸摸其大腿及肛門，把陽具塞入其口中，意圖把陽具插入其下體，X因醉酒無力反抗。X憶起有人成功把陽具插入其下體，另一人則「因為陽具變軟所以沒有繼續」。

警察接報後到酒店房間搜出酒吧手帶、2個安全套及大量用過的紙巾等，法醫檢驗X的衣服時驗出兩名被告的DNA，X的胸罩內驗出兩名被告的唾液，紙巾上有X及兩名被告DNA，床單上有X的DNA、首被告張慧豪的血跡及精液殘跡。

警方在2022年12月26日拘捕兩名被告，首被告張慧豪在警誡下稱：「（2022年12月）25號清晨我無喺皇悅酒店搞過個女仔，我無強迫過佢，喺條女自願嘅」，張解釋「搞過個女仔」意指「與X做愛」。次被告林蘊韜在警誡下稱：「間酒店房我訂嘅，2022年12月24日晚，我同Jerry（首被告張慧豪）去蘭桂坊」，「返房見到Jerry同一個女子一齊，當晚我唔確定有否與該女子發生性行為」。

案件編號：HCCC96/2024

法庭記者：劉曉曦

