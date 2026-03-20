宏福苑聽證會｜宏業兩董事拒出席提供口頭證供 委員會已向黃碧嬌索取資料

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）在中環愛丁堡廣場三號展城館舉行第二場聽證會。負責宏福苑維修的總承建商「宏業建築工程有限公司」角色及需為事件負上何種責任是事件的關注點，不過，代表委員會的資深大律師杜淦堃透露，收到宏業董事侯華健及何建業向委員會提交的證人陳述書，但兩人拒絕出席聽證會提供口頭證供。他又指委員會亦已向其他人士索取資料，包括曾任宏福苑法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌。

宏業董事侯華健及何建業僅向委員會提交證人陳述書 拒出席聽證會

杜淦堃指，委員會過去已就相關人士索取大量資料，現階段可公開的資料顯示，收到的文件包括宏業董事侯華健及何建業向委員會提交的證人陳述書，但兩人其後拒絕出席聽證會提供口頭證供。

杜淦堃表示，委員會將會發布表格，邀請公眾提供意見。他指，獲得相關執法部門提供大量資料，協助研究這個課題，當中包括競委會及廉署，他們已經提交寶貴意見，「大家可以想像到，這些問題可能並非一朝一夕形成，實際上他們已經進行了大量的資料搜集及相關工作。」

他指出，競爭事務委員會提交的開案陳詞中指，有一批相當數量的樓宇維修承建商之間，長期存在廣泛且有系統性的做法，影響維修工程的招標結果。

大埔區議員黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，事發後一度遭質疑需為慘劇負責，她之後出席大埔區議會會議時，在發言後一度哽咽落淚，指收到居民向她表達「幾時畀返間屋佢哋？」

記者：黃子龍、曾偉龍

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