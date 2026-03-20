香港花氣襲人 羅淑佩籲市民快快去維園花展打卡｜Kelly Online

為期10天的香港花卉展覽今（20日）在維多利亞公園揭幕，展出約40萬株花卉。有份出席開幕典禮的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，「2026香港花卉展覽」是康文署的年度鉅製，由今天起「朝九晚九」開放至3月29日，呼籲市民快快去打卡。

羅淑佩在社交平台表示，今天是24節氣中的「春分」，薄霧飄至，春意盎然，這個星期香港也是花氣襲人，Henderson Land 在中環海濱的Flower Market 成為打卡熱點，前兩天她也去參觀，並買了一束絲絨花延續美麗，指這正是策展藝術家CJ Hendry 的設想。而今日有另一個更大更美的花世界「2026香港花卉展覽」開幕。

她指，今年的主題花是紫羅蘭，它本身已經有許多不同的品種和顏色，再加上每年必備的鬱金香花海，以港九新界為主題的造型佈置，不同省市和國家的花卉設計，康文署分區同事的創作，各花藝學院的大型裝置，和連續14年支持花展的香港賽馬會主要打卡位 ，琳琅滿目。

羅淑佩表示，走進這花花世界，沿途所見市民和旅客都很開心，也忙於用鏡頭捕捉滿園春色，更有許多小朋友在寫生作畫。呼籲市民快快去打卡。