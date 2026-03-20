數碼港互動招聘博覽一連兩日舉辦 提供逾2000創科職位 設AI配對平台助搵工

數碼港年度旗艦活動「數碼港互動招聘博覽 2026」今日（20日）在數碼港商場中庭CyberArena揭幕，由數碼港主席陳細明、行政總裁鄭松岩，聯同創新科技及工業局副局長張曼莉、科技創新界立法會議員邱達根等人擔任主禮嘉賓。為期兩天的博覽以「Set Sail Towards Your Digital Future」為主題，提供逾2,000個創科職位，並首次引入無人機足球比賽等多元互動體驗，讓參加者全面了解人工智能、大數據、低空經濟等21個熱門創科行業就業前景，助力香港發展為國際創科中心。

人才辦與數碼港合作「搶人才、留人才」

香港人才服務辦公室總監陳海勁表示，人才辦與數碼港一直保持緊密合作，致力「搶人才、留人才」，針對本地、內地及海外人才開展各類宣傳及招聘活動，數碼港及其他企業亦經常參與其中，雙方是良好的合作夥伴。

陳海勁指，今次高峰會周與以往不同之處在於邀請更多合作夥伴，共同推廣香港作為「國際人才樞紐」及「國家人才門戶」角色，很高興數碼港活動能納入是次高峰會周。他又指，「十五五」規劃明確提出香港要發展為「四中心一高地」，創新科技中心是其中重要一環，期望透過與數碼港緊密合作，吸引更多國際創科人才來港發展。

博覽舉行逾20場講座及工作坊

「數碼港互動招聘博覽 2026」邁進第12屆，以線上線下混合模式舉行，匯集亞馬遜雲端運算服務、螞蟻數字科技、華為、科大訊飛等科技企業，以及數字政策辦公室、警務處等政府部門，並邀得香港青年協會、香港生成式人工智能研發中心等機構合辦。

博覽將舉行逾20場講座及工作坊，並首次引入無人機足球比賽等互動體驗，以及人工智能模擬面試、履歷診斷等求職服務。此外，現場設有人工智能職業配對平台，綜合57個數據點比對求職者背景與逾2,000個職位。

「3Trip青年內地實習體驗計劃」資訊日亦提供北京、上海實習機會及即場面試，數碼港創業家計劃畢業典禮亦同步舉行，展現本地創科生態發展動力。

數碼港冀聯同業界開設AI課程

主辦及合辦單位表示，現今專業領域皆需具備AI知識，市場並非渴求單一技術專才，而是兼備行業認知、懂得運用數據與科技的複合型人才。針對不同年齡層求職者避免被淘汰或尋求轉型的需求，社會整體需要各類背景人才。

數碼港近年專為學員推出聚焦人工智能的實用課程，提升其技能認知，並期望聯同業界專家及青年培訓機構，開設符合市場需要的AI課程。合辦單位強調，AI應用不分年齡層，工作轉型涵蓋各個層面，例如管理層除鼓勵下屬使用AI外，自身亦需持續學習。資深同事更可將經驗與AI結合，產生協同效應。此外，人文社科專業人才亦可參與其中，將自身專業與AI融合創新，透過優化現有服務實現轉型，足見市場所需並非僅限創科專才。

記者、攝影：張琦