馬會支持香港花卉展覽載譽歸來 吸引市民及遊客入場參觀

香港花卉展覽今天（3月20日）開幕，繽紛多彩的花卉展品將於維多利亞公園展出至3月29日（星期日），吸引市民及遊客入場參觀。香港賽馬會自2013年起便一直支持這項年度盛事，讓市民豐富生活，提升生活質素。香港花卉展覽由康樂及文化事務署舉辦。

今天的開幕典禮，由立法會主席李慧琼、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、康樂及文化事務署署長陳詠雯、香港賽馬會董事羅啟華，以及藝人、2018香港小姐冠軍陳曉華主禮。

花展「花語尋『香』─ 細味城市特色」為主題

今年花卉展覽以「花語尋『香』─ 細味城市特色」為主題，並以芬芳優雅的紫羅蘭為主題花，寓意香港恰如此花，兼具魅力與堅韌的獨特氣質。

馬會作為活動的主要贊助，將支持多項社區活動，鼓勵公眾在欣賞園藝之餘，亦加深對綠化的認識。 「賽馬會學生繪畫比賽」為其中一項重點項目，今年預計約有來自250間中小學及大專院校、共約2,200名學生，參與描繪盛放花卉的美態。來自38間學校的學生日前亦參與「賽馬會學童鑲嵌花壇」，於場內共同佈置大型園藝裝置。

馬會透過「賽馬會一人一花計劃」推動綠化教育

此外，「賽馬會社區綠化遊樂場」以回收及再利用材料製作互動遊戲及自然主題設施，讓小朋友及家庭在遊戲中學習綠化及環保。馬會義工隊CARE@hkjc成員亦在現場擔任遊戲促進者，協助小朋友探索設施並向他們傳達環保訊息。義工隊亦會於展後擔任花展環保大使，協助拆卸布置及回收植物。

馬會同時透過「賽馬會一人一花計劃」推動綠化教育，向學生免費派發幼苗以培養園藝興趣。展覽結束後，適合的花卉將透過「 『賞花，惜花！』賽馬會花卉重新栽種計劃」轉贈學校及非牟利機構，延續花卉生命並支持社區綠化。

為促進更廣泛參與， 「賽馬會花展顯關懷」為長者、殘疾人士、學生及有需要家庭提供免費交通及導賞服務。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對香港花卉展覽的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。