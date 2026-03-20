港鐵站「錯位」禁毒海報改正後重新上架 保安局小編耍冧兼神回：廣告可Take走 人生Take嘢無得重來｜Kelly Online

保安局禁毒處同禁毒常務委員會(禁常會)正舉辦禁毒宣傳活動，日前發布新一輯的禁毒宣傳片，已在各大電視台及港鐵站播出。當中位於尖沙咀港鐵站內展示巨型宣傳海報因角度問題，以致出現視覺錯誤。

保安局今日（20日）在社交平台發文，指有關的宣傳海報確實有所疏忽，「小編豚隊」深感抱歉。由於沒有留意到廣告照片的角度問題以致出錯，已經即時下架並重新製作。

「小編豚隊」加速處理之下，禁毒廣告已重新上架。除了感謝熱心市民提醒，能夠極速令廣告重新貼上，亦衷心感謝同事、港鐵及製作公司配合，大家團結一致做好件事，更笑稱「小編俾大家笑唔緊要，但毒品就唔講得笑」。「小編豚隊」指，所有努力背後，當局初心只有一個，正視毒品禍害，並提醒市民「依托咪酯，一次都唔好試」。

保安局今日(20日)在社交平台發文，指有關的宣傳海報確實有所疏忽。保安局FB圖片

帖文提到，這次的經驗讓他們深刻體會到，廣告出錯了可以重新來過，但如果誤入歧途，人生則無法重來，反問「你今日學識未？」

保安局亦以「hashtag」標示，「廣告有TakeTwo」、「人生就無得TakeTwo」、強調」聽我講一齊企硬唔take嘢」。