宏福苑聽證會｜居民屢投訴用非阻燃發泡膠封窗 消防處不受理 ICU未作任何阻燃測試

大埔宏福苑火災獨立委員會今（20日）舉行第二場聽證會，提及宏褔苑前業主立案法團管委會主席徐滿柑與承建商宏業知悉發泡膠不阻燃，仍堅持用於封窗。亦有多名居民就發泡膠向政府部門投訴，惟消防處不受理，房屋署獨立審查組（ICU）未查證就稱發泡膠阻燃。

居民投訴發泡膠不阻燃 消防處：不屬職權範圍

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑居民曾向政府部門表達對發泡膠封窗的關注與憂慮。有居民曾取宏福苑F、G、H旁建築廢料中的發泡膠樣本測試，發現物料易燃燒，並沒有阻燃特性，要求消防處調查。時任消防處助理處長書面回覆指，曾派員到場巡查並發現屋苑內有一定數量發泡膠板，但「非不尋常情況（which was not irregularity concerning FSD）」，不屬於消防處管轄範圍，並於同日結束該投訴個案處理。

其後宏福苑前業主立案法團副主席麥志雄再向消防處提出投訴，指發泡膠屬「極高風險物料」，並要求消防處協助檢測。消防處再回應稱，該事「不屬消防處職權範圍（issue beyond the ambit of the FSD）」，建議向其他部門求助。

杜指，根據《消防條例》，消防處有責任在需要時就防火措施及火警危險提供意見，故事件是否屬於消防職權範圍仍有待進一步澄清。

法團與承建商知悉發泡膠不阻燃仍使用

杜淦堃在聽證會上公開一張圖片，顯示去年10月10日一次工作會議上，宏業表示新一批發泡膠板將於之後送達，屆時會對材料進行燃燒測試。惟這次工作會議之前，徐滿柑曾透過WhatsApp與宏業建築董事何建業進行討論。

何建業詢問：「我想問清楚，居民對FOAM BOARD（發泡膠板）咁大意見……即使有的話，我都唔夠膽擔保係一定有阻燃的」。

徐滿柑則回應：「影段片……當然，影嘅時候唔好咁流（馬虎）」、「但注意，第一期無法更換。」

杜認為，該段對話可能欠缺前文後理，未能反映全部內容，但僅從現有證據判斷，至少顯示徐滿柑與宏業均知悉，新一批發泡膠板可能並無阻燃保證。即使訂購所謂的新一批阻燃發泡膠板，亦只會用於尚未安裝的窗戶上。換言之，已安裝的發泡膠板仍缺乏阻燃能力。

直至去年10月，宏業表示新一批發泡膠板已經送達，並說明物料已到。據稱，宏業在場即時使用火機測試，結果是不能燃點，說法與其他相關證據似乎相符。

ICU似乎未走過最基本可燃性測試

杜淦堃提到，涉及提前通知工程顧問檢查棚網的房署屋宇保養測量師劉嘉敏，曾於2024年的陳述中指：「我們得悉承建商正在嘗試使用具阻燃標準的發泡膠作為窗戶的臨時保護」。杜質疑這個說法發布前，是否已經過ICU核實。

杜淦堃指，現有證據可見，ICU似乎連最基本的可燃性測試，例如使用打火機進行簡單燃燒測試，都未曾做過。同時，並無證據顯示ICU曾向承建商索取相關發泡膠板證書、測試報告或合規性文件，以核實其可燃性，如若存在相關文件，應盡快向委員會披露。

此外，杜淦堃提及2024年11月至2025年6月期間，ICU曾進行4次現場巡查。惟相關人員表示，該4次巡查主要針對其他投訴，並未特別留意這些被指易燃的發泡膠板。

記者：黃子龍、曾偉龍

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