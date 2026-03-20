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花卉展2026｜維園開鑼 設香港特色大型園林造景 逾1.4萬株鬱金香砌成斑斕花海

社會
更新時間：12:52 2026-03-20 HKT
發佈時間：12:52 2026-03-20 HKT

香港花卉展覽今（20日）在維多利亞公園開幕，以「花語尋『香』—細味城市特色」為主題，展出約40萬株花卉，包括約4萬株主題花紫羅蘭。今年多個大型園林造景以香港本土特色為主題，呈現香港各區的特色景點和城市風貌。其他亮點包括超過1.4萬株鬱金香砌成的斑斕花海、主題花立體花牆等。

羅淑佩：「香」寄寓香港獨特氣韻

文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，「香」不僅代表紫羅蘭的馥郁芬芳，更寄寓香港這座盛事之都獨特氣韻。圍繞這個主題意念，今年多個大型園林造景融入香港元素。大會亦首次於花見廊設置微型藝術展，以精細微縮場景，展現本地生活文化和經典地標。同時，大會亦聯同非物質文化遺產辦事處，於中央草坪舉辦以花卉為主題的傳統工藝展覽，讓遊人可以體會香港傳統工藝魅力。

中央草坪設馬年限定「小馬照相館」供打卡

羅淑佩指，今年花展共有超過80個來自不同國家及地區的團體參展，他們呈獻匠心獨運的園林造景與花藝作品。大家賞花之餘，亦可參與多項寓教育於娛樂的活動，例如花藝示範、種植工作坊、花藝鈕扣工作坊等。為增添歡樂氣氛，今年邀請多個政府部門吉祥物到場，與大家在花海中互動拍照。中央草坪更設有馬年限定「小馬照相館」，歡迎大家盡情打卡，留下美好回憶。

多個大型園林造景以香港本土特色為主題

今年多個大型園林造景以香港本土特色為主題，呈現香港各區特色景點和城市風貌。位於興發街入口的「城鄉風情」園圃展示新界區多個地標如聚星樓、許願樹、鐵路博物館等。市民欣賞這些特色景點後，便會走進「山水三重奏」，園圃以植物鋪地模擬城門河、香港濕地公園的生態池，以及香港地質公園的六角岩柱，展示多元自然風貌。

「港飲港食」園圃則把蒸籠點心、蛋撻及奶茶等港式地道美食意念融入花海之中。另一「港島花徑」園圃則展現香港島獨特魅力，除了中環摩天輪外，市民更可與大坑舞火龍、出賽的馬匹和沙灘上可愛的黃色小鴨打卡合照。

位於糖街入口的大型展區「九龍剪影匯繁花」以獅子山為中心，並加入九龍知名地標如尖沙咀鐘樓、彩虹邨遊樂場、九龍城寨、廟街、金魚街和雀仔街等。另一個園林造景是呈現離島風土文化的「離島文化傳承之旅」，遊人可穿梭於大澳棚屋、昂平纜車、長洲包山，更可與逐浪嬉戲的中華白海豚打卡。

多個政府吉祥物獲邀到場 設雪特蘭小馬拍照活動

其他亮點包括由超過1.4萬株鬱金香砌成的斑斕花海、主題花立體花牆、稀有珍貴植物展覽、精心布置的花見咖啡閣等。此外在中央草坪亦有「妙手生花」香港非遺傳統手工藝展覽，展示精緻花卉的紮作場內亦設置來自北京、廣州、杭州和澳門等地的大型園林造景。此外，發展局、建築署、土木工程拓展署、懲教署、渠務署等亦參與花展，展示各具特色的裝置。

多個政府吉祥物獲邀到場，將於明日（3月21日）下午2時30分至5時在主題花立體花牆前和中央草坪與市民互動拍照；而中央草坪明日和下周六（3月28日）下午1時至5時，會有「小馬照相館」讓遊人與雪特蘭小馬拍照活動。

另外，今屆花展繼續推行各項環保措施，場內設置分類回收箱，並有可循環再用物料收集站，回收可循環再用的資源例如紙皮箱、塑膠花盆、玻璃瓶、凋謝花卉、土壤等。為支持環保，大會鼓勵人場人士自備水樽和環保購物袋。

記者：蔡思宇
攝影：劉駿軒

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