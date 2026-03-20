蘋果日報2公司違反「保就業」計劃條款 遭律政司入稟高院追討逾4708萬元

壹傳媒創辦人黎智英「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，早前已被判囚20年。同案被告蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，最終各被判罰款三百萬零四千五百港元，即共被判罰款九百零一萬三千五百元。律政司昨入稟高等法院指，蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司違反「保就業」計劃條款，未向政府償還工資補貼，分別向兩間公司連本帶利追討逾4146萬港元及近562萬港元。

原告為律政司司長，兩案被告依次為蘋果日報有限公司及蘋果日報印刷有限公司。律政司在入稟狀指，蘋果日報有限公司違反「保就業」計劃條款，沒有按保證及承諾，在2020年5月28日及2020年9月4日，向政府償還工資補貼港幣41,083,862元，另就它違反上述保證及承諾，而要求罰款港幣376,372元。

律政司另指，蘋果日報印刷有限公司違反「保就業」計劃條款，沒有按保證及承諾，在2020年5月28日及2020年9月4日，向政府償還工資補貼港幣5,615,667元。律政司亦向兩間公司追討利息、訟費及任何合適的進一步救濟。

案件編號：HCA464/2026 及 HCA465/2026

法庭記者：劉曉曦

