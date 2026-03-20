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英國腦膜炎個案增至27宗 專家憂港人復活節從英返港 令細菌有機會傳播

社會
更新時間：00:13 2026-03-20 HKT
發佈時間：00:13 2026-03-20 HKT

英格蘭東南部肯特郡的腦膜炎疫情升溫，並蔓延至倫敦，相關病例昨日增至27宗，其中15例確診，12例仍在調查中，共有兩名學生死亡，肯特郡四所學校和倫敦一間機構出現相關病例。亞洲兒童傳染病學會會長關日華表示，腦膜炎雙球菌傳染力較流感高，約1至2成帶菌者無徵狀，而英國疫情牽涉的B型腦膜炎雙球菌，感染重症及死亡機會高，蔓延速度較快，憂慮復活節假期不少人從英國返港，令細菌有機會在本港傳播。他提醒，本港醫生需留意求診者旅遊史，及早發現懷疑感染個案；有意往疫情肆虐地區的人士，亦建議與家庭醫生商討接種疫苗。

衞生署資料顯示，腦膜炎雙球菌主要經直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物傳播。腦膜炎雙球菌血症病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。大部分侵入性腦膜炎雙球菌感染，由A、B、C、W、Y血清型引起，英國已證實當地其中6宗個案屬B型腦膜炎雙球菌感染。

關日華憂慮，復活節假期不少人從英國返港，令腦膜炎細菌有機會在本港傳播。
關日華憂慮，復活節假期不少人從英國返港，令腦膜炎細菌有機會在本港傳播。

關日華昨日表示，相對其他血清型，B型發病率和重症死亡非常高，「我曾在英國處理三、四宗個案，全部是B型感染。感染後發病到死亡，可以一日內沒有命。」儘管侵入性腦膜炎雙球菌在本港的發病率不高，但去年錄得的11宗個案，就有約73%是B型。

被問到本港爆發風險，關日華表示，約1至2成腦膜炎雙球菌受感染者無症狀，憂慮復活節很多人從英國返港度假、探親，令細菌有機會在本港傳播。他呼籲，由外國返港人士若出現病徵，立即求醫並告知外遊史；本地醫生也要掌握更多疫情資訊，提高警覺，「因為處方抗生素的時間快或慢，對病情有非常大影響。早點斷症，早點給高劑量抗生素，真的可以減低病情惡化，甚至救回一條命。」

市民現時可於市面自費接種ACWY型四價腦膜雙球菌疫苗，以及B型腦膜炎雙球菌疫苗。關日華說，兩種疫苗都有效預防嚴重併發症及死亡，建議計劃到英國、美國、澳洲、沙地阿拉伯麥加較高風險地區的人士，與家庭醫生商討，按當地流行的血清型接種疫苗，「有時間和經濟許可，可以全打兩種疫苗。打了ACWY類型疫苗，而感染了B型細菌，就未必保護到，因為血清類型不吻合。」

記者 蕭博禧

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